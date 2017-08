Olympia als großer Traum Dennis Seeger konzentriert sich mit 15 Jahren auf den Speerwurf. Bald startet er bei der Deutschen Meisterschaft.

Dennis Seeger vom LSV 99 Hartha bereitet sich auf die Deutsche Meisterschaft im Speerwurf vor. © Dirk Westphal

Für Dennis Seeger gibt es am kommenden Wochenende ein Debüt. Der 15-Jährige wird in Bremen in seiner Altersklasse bei der Deutschen Meisterschaft in der Leichtathletik an den Start gehen. Dafür hat er sich in seiner Paradedisziplin, dem Speerwurf, qualifiziert und eine ganze Menge vorgenommen.

Zumindest mehr als bei der Mitteldeutschen Meisterschaft. Denn nachdem er den sächsischen Landesmeistertitel gewonnen hatte, machte sich der Schüler an der Waldheimer Oberschule selbst zu viel Druck. „Ich hatte gedacht, du musst jetzt langsam mal und wollte zu viel. Und das ging halt nach hinten los.“ Das soll in Bremen, bei seinem bislang größten Wettkampf nicht passieren. „Was kommt, das kommt, hab ich mir gesagt, und dass ich mich nicht so verrückt mache, wie bei der Mitteldeutschen“, so der Teenager und fügt an: „Klar liegt der Fokus darauf, einen Podestplatz haben zu wollen. Aber dennoch will ich entspannt herangehen und schauen, was wird.“

Um sein Ziel zu erreichen, hat er im Frühjahr teilweise in Dresden am Olympiastützpunkt trainiert und das will er auch nach Beginn des Schuljahres wieder. „Es geht darum, dass ich dort technische Hinweise bekomme, ansonsten bleibe ich beim LSV 99 Hartha“, erzählt Dennis, der in Hartha von Andreas Foth und Haike Bachmann trainiert wird.

Früher spielte Dennis Seeger in Waldheim mit viel Spaß Handball. Damals noch bei Werner Melzer. Vor zwei Jahren wollte er dann auch wieder damit beginnen, doch da meinten seine Handball spielenden Eltern: „Nee, bleib lieber bei der Leichtathletik, das liegt dir mehr!“ Begonnen mit der Leichtathletik hat Dennis Seeger in der zweiten oder dritten Klasse, wo er auf seine jetzigen Kumpels Paul, Florian und Alex traf. Zunächst war da Laufen sein Ding, nicht so das Werfen. Aber vor drei oder vier Jahren begann er mit dem Speerwerfen und das hätte ihm recht gut gefallen.

Dabei blieb es trotz seiner nur 67 Kilogramm Gewicht bei derzeit 1,86 Metern Körpergröße. So ungewöhnlich sei das gar nicht, denn bei seinem Sponsor, dem VITALIS-Fitnessstudio in Waldheim, wäre eine Analyse gemacht worden, bei der festgestellt wurde, dass Dennis 55 kg Muskelmasse und nur 3,8 Prozent Fettanteil hat. Dadurch würde er viel durch seine große Schnellkraft wettmachen. „Ich habe einen untypischen, schnellen Anlauf und versuche so viel Schnelligkeit in den Speer zu legen“, sagt Dennis, dessen großer Traum es ist, irgendwann einmal beim Olympia zu starten. Das sei schwer, da er nicht auf der Sportschule ist. Aber beim LSV 99 Hartha würde man gemeinsam versuchen, das Beste daraus zu machen.

So soll im nächsten Jahr die Europameisterschaft seiner Altersklasse angepeilt werden, auch wenn da in der Weite noch 14 Meter fehlen würden. Aus diesem Grund soll im Verein ein neuer Speer angeschafft werden, der dann besser in der Luft liegt als das derzeitige Wurfgerät. Knapp 500 Euro würde der kosten. Die Unterschiede wären da schon gewaltig. Für die Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr sieht er das allerdings im Vergleich mit den Clubsportlern, die schon das bessere Material hätten, nicht als Handicap. „Es ist ja eigentlich so, dass man sich als U16-Sportler noch nicht auf eine Disziplin fokussiert“, sagt er und sieht als bereits spezialisierter Sportler mit seiner Bestweite schon Chancen, vielleicht sogar auf dem Treppchen zu landen.

Auch wie es weitergehen soll, da hat Dennis seine Pläne. So stände für den Zehntklässler demnächst ein Einstellungstest bei der Bundespolizei an, wo er hofft, vielleicht in die Sportfördergruppe zu rutschen. Das sei allerdings Zukunftsmusik. In den nächsten Tagen stände vielmehr bis zum Wettkampf nochmals intensives Training auf dem Programm. Ohne aber, dass die Lockerheit verloren geht. „Das ist die Hauptsache“, sagt der 15-Jährige, der von seiner Familie nach Bremen begleitet und von seinem Vater Ulf betreut wird. „Und wenn ich in Bremen etwas erreiche, dann gibt es eine Party!““, verspricht Dennis.

