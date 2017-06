Olsenbande und Anatevka Das Theater stellt ein Programm aus leichter und schwerer Kost zusammen. Ein Stück wird noch nach Aktualität ausgewählt.

Das Musical Anatevka hatte im vergangenen Monat Premiere. In der neuen Spielzeit ab September wird das Erfolgsstück wieder aufgelegt. Dazu kommen eine Menge neuer Produktionen. © Mittelsächsisches Theater

Das gab es auch noch nicht: Im neuen Theaterprogramm ist für Mai 2018 zwar eine Schauspielpremiere vorgesehen. Welches Stück aufgeführt wird, das lässt Intendant Ralf-Peter Schulze aber offen. Es soll aktuelle Themen widerspiegeln. „Der Titel ist nicht besetzt. Wir wollen ein Stück im Spielplan, dessen Thematik die Leute gerade interessiert“, sagte der Intendant.

Über diesen „Spielraum Gegenwart“ hinaus ist der Spielplan ab September aber eindeutig. Es gibt wieder einen Mix aus leichter und schwerer Kost, aus Klassik und aktuelleren Stoffen. Gleich zu Beginn geht es mächtig gewaltig los. „Die Olsenbande dreht durch“ ist – natürlich – ein Kriminalstück. Nach der bekannten dänischen Fernsehserie wollen Egon, Benny und Kjeld ein Ding drehen. „Die 13 Folgen der Olsenbande sind in einer Essenz verarbeitet worden“, sagte Schulze. Dynamit-Harry sprengt auch mit.

Ganz klassisch wird es mit der Neuauflage von Molieres Komödie „Der Geizige“. Und im Musiktheater gibt es das Stück „Die verkaufte Braut.“ Die tschechische Nationaloper ist am Mittelsächsischen Theater selten gezeigt. Zum letzten Mal stand sie etwa vor 20 Jahren auf dem Spielplan. Auch die Oper Cosi fan tutte von Wolfgang Amadeus Mozart, die im März Premiere hat, war in großer Orchesterbesetzung lange nicht zu hören, so Schulze.

Die Premieren zurück 1 von 13 weiter 9. September: Die Olsenbande dreht durch 21. Januar: Der Geizige, Komödie nach Moliere 7. Oktober: Die verkaufte Braut 13. Oktober: Diese Nacht - oder nie, Komödie November: Der Lebkuchenmann 25. November: Reineke Fuchs 24. März:Theaterball März: Hase und Igel 3. März: Der Vorname, Schauspiel 31. März: Jekyll & Hyde, Musical 28. April: Cosi fan tutte, Oper 19. Mai: Spielraum Gegenwart 17. Juni 2018: Eine Nacht in Venedig, Seebühne Kriebstein

Pünktlich vor Weihnachten hat „Der Lebkuchenmann“ Premiere. In dem märchenhaften Kindermusical treffen sich Teebeutel, Pfeffer- und Salzstreuer auf dem Frühstückstisch. Auch das erfolgreiche Stück „Die Schneekönigin“ wird in der kommenden Spielzeit wieder aufgelegt. „Hase und Igel“, ein Märchenstück nach den Gebrüdern Grimm, wird im März kommenden Jahres Premiere haben.

Zu den acht Anrechtspremieren der Abonnenten gesellt sich noch eine neunte hinzu, die allerdings nur in Freiberg zu sehen ist. Dort führt das Theater in der Nicolaikirche Händels Oper „Cäsar und Cleopatra“ auf. Aus dem Kirchenraum könne das Stück nicht so einfach nach Döbeln umgesetzt werden, sagte Schulze.

Eine richtige Sommerpause gibt es im Theater gar nicht mehr. „Bei uns gibt es eine Indoor- und eine Outdoor-Spielzeit“, sagte Schulze. Die Bespielung der Seebühne Kriebstein ist mittlerweile auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für das Mittelsächsische Theater. Allein 21 Mal wird im kommenden Sommer die Operette „Eine Nacht in Venedig zu sehen sein. „Wir versuchen die Vorstellungen wegen der Fußballweltmeisterschaft geschickt zu platzieren“, sagte Schulze.

Ergänzt wird das kulturelle Angebot im Theater durch Kleinkunst. Der Verein Treibhaus, der seit vielen Jahren sein Programm „Kulturbeutel“ organisiert, will zeitweise die räumliche Enge des Café Courage verlassen und das TiB des Theaters nutzen. „Wir wollen kooperieren und verschiedene gemeinsame Vorschläge erarbeiten. Im TiB soll es vor allem Comedy und Kabarett geben“, sagte Schulze. Auch die Selbermacher unter den Theaterfreunden kommen zum Zuge. Das Jugendtheater Mittelsachsen sowieso. Im Mai ist aber auch ein anderes Laien-Projekt gestartet. „Im April oder Mai soll das Musical Dracula aufgeführt werden“, sagte Schulze. „Es haben sich dafür 35 bis 40 Interessenten gemeldet.“ Das Projekt werde durch den Theaterförderverein unterstützt und durch den Chorsänger Markus Gille betreut.

zur Startseite