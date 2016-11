Ole sendet jetzt von der Ostsee Der Elch, der 2015 in Görlitz von sich reden machte, wird weiter per GPS verfolgt. Von der Neiße zog er nach Osten und Norden.

zurück Bild 1 von 3 weiter Doppelter Ole: Das große Foto entstand am 3. Oktober in Polen und zeigt das deutlich gewachsene Geweih vom Elchbullen. Auf dem kleinen Bild war der Jungelch im August 2014 mehr als unglücklich in das Kantinengebäude von Siemens in Dresden geraten. Fotos: Michael Striese, Arvid Müller Doppelter Ole: Das große Foto entstand am 3. Oktober in Polen und zeigt das deutlich gewachsene Geweih vom Elchbullen. Auf dem kleinen Bild war der Jungelch im August 2014 mehr als unglücklich in das Kantinengebäude von Siemens in Dresden geraten. Fotos: Michael Striese, Arvid Müller



Doppelter Ole: Das große Foto entstand am 3. Oktober in Polen und zeigt das deutlich gewachsene Geweih vom Elchbullen. Auf dem kleinen Bild war der Jungelch im August 2014 mehr als unglücklich in das Kantinengebäude von Siemens in Dresden geraten. Fotos: Michael Striese, Arvid Müller

Ole macht wieder von sich reden. Diesmal sind es positive Schlagzeilen über den Elch, der 2014 in Dresden regionale Berühmtheit erlangte. Damals war der Jungbulle ziemlich gestresst in der Siemens-Kantine in Übigau gestrandet und hatte sich am Kopf gestoßen. Ein Zooinspektor musste ihn mit zwei Betäubungspfeilen ruhigstellen. Anschließend setzten ihn Naturschützer auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Ostsachsen aus.

Nun sind drei Elch-Fans wieder ganz dicht an Ole herangekommen. Michael Striese, Mark Nitze und Andrzej Krysztofinski haben den inzwischen stattlichen Bullen mit dem bemerkenswerten Geweih am 3. Oktober nahe der polnischen Ostseeküste aufgespürt, wo er sich offenbar sehr wohlfühlt. Möglich macht dies ein Sender, mit dem Ole damals ausgestattet wurde. Einmal täglich bekommen die Wildbiologen Michael Striese und Mark Nitze seitdem eine SMS mit den Koordinaten, wo Ole gerade ist. „Das ist äußerst spannend für uns, denn so können wir später auch die Geschwindigkeit berechnen, mit der der Elch unterwegs war“, sagt Striese. Vor allem während der Brunft ab September legen die Bullen bis zu 30 Kilometer am Tag zurück Da kommen schneIl mal 300 Kilometer zusammen. Ansonsten sind die Tiere aber deutlich langsamer. Weil es in Westpolen im Vergleich zu den östlichen Landesteilen relativ wenige Elche gibt, musste Ole also lange nach einem paarungsbereiten Weibchen suchen. Ob er es getroffen hat, bleibt offen. Denn der Sender informiert lediglich über die Route, die das Tier zurücklegt.

Doch auch die war für die beiden Biologen und den Dresdner Jäger Andrzej Krysztofinski, der als dritter in der Elch-Runde mitwirkt, sehr interessant. Nachdem Ole 2014 auf dem Truppenübungsplatz erwachte, machte er sich auf den Weg nach Polen. Bis April 2015 blieb er in der Niederschlesischen Heide, um von dort nach Görlitz und Niesky zu kommen. Die Brunft im September 2015 ließ ihn wieder nach Polen ziehen. Seine Route ist auf der benachbarten Karte nachvollziehbar. Heute lebt Ole in den Wäldern nahe der polnischen Ostsee-Insel Wolin.

„Ein Fernsehsender ermöglichte uns, am 2. und 3. Oktober zu Oles Aufenthaltsort zu fahren. Wir sind dem Signal gefolgt und haben ihn tatsächlich beobachten können. Das war ein unbeschreibliches Gefühl“, sagt Striese. Das Kamerateam hat die Begegnung aufgezeichnet. Doch die drei Elch-Fans haben nun ein Problem. Der Akku des GPS-Senders in Ole Halsband hält nur noch bis zum Frühjahr 2017. Um ihn erneuern zu können, müssten sie den Elch von einem polnischen Tierarzt betäuben lassen. Rund 4 500 Euro wären für Narkose und den neuen Sender fällig.

Doch die Elchbeobachtung ist ein rein privates Hobby der Drei. Zwar genehmigte das Land Sachsen, dass dem Elch 2014 der Sender angebracht werden durfte, doch schon die Sammlung der Daten haben die Drei ehrenamtlich übernommen. Die Kosten für die Signal-SMS tragen sie allein. „Wir haben zwar in Andrzej einen guten Partner, der uns Kontakte nach Polen herstellt. Doch die haben genügend Elche und unterstützen unser Projekt nicht“, sagt Biologe Striese. Er hofft, dass sich private Unterstützer für das Projekt finden. Denn das Interesse am Elch in Sachsen ist groß. Zwar nicht bei Sachsenforst, weil Elche aufgrund ihrer Nahrungsvorlieben große Schäden an jungen Bäumen verursachen können, wohl aber bei naturinteressierten Menschen. Immer wieder bekommt Striese Meldungen, wo Elche gesichtet wurden. „Vielleicht können wir Ole ja doch noch weiter beobachten.“

elch.sachsen@gmail.com

Der Beitrag über Elch Ole läuft in der Sendung „W wie Wissen“ am 5. November um 16 Uhr in der ARD

zur Startseite