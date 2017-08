Oldtimerwelten an der Spree Die Premiere der Insel-Classic in Uhyst vor zwei Jahren war ein voller Erfolg. Die Zweitauflage am Wochenende soll noch bunter werden.

Bereits im Jahr 2015 zogen die polierten Karossen die Blicke zahlreicher Besucher beim Oldtimertreffen in Uhyst auf sich. Dieses Jahr wird es noch bunter. © Jens Trenkler

Ein dunkelgrüner Militärlastwagen aus den Ostblockstaaten tuckert vor zahlreichen Besuchern durch Uhyst. Vor fast genau zwei Jahren begeisterte die Insel Classic hier in Uhyst Tausende Gäste bei der Prämiere der Oldtimerwelten. Damals sollte es ein erster Versuch werden, solch ein Treffen in einem idyllischen und abwechslungsreichen Umfeld anzubieten. Die Organisatoren des Heimatvereines wurden damals für ihre Vorbereitungsarbeit mit vielen Gästen und noch mehr Lob von Teilnehmern und Besuchern gleichermaßen belohnt. Kein Wunder, dass man genau aus diesem Grund in diesem Jahr noch eine Schippe obenauf legen möchte.

So soll die Veranstaltung nun an zwei Tagen stattfinden. Insel- und Schlosspark werden mit einbezogen, und das Angebot an Fahrzeugen wächst. Denn nicht nur echte Oldtimer werden willkommen geheißen, sondern auch Besitzer von „Youngtimern“ können ihre polierten Fahrzeuge präsentieren. Dabei ist die Rede von Zwei- und Vierrädern, die mindestens 25 Jahre alt sind, also kurz nach der Wende vom Fließband gerollt sind. Wie Koordinator Robert Noack berichtet, haben sich bislang mehr als einhundert Oldtimerfreunde als Aussteller für das zweite Augustwochenende angemeldet, und täglich kommen neue Aussteller hinzu.

Die Fahrzeugpalette reicht so vom Krad über Cars aus den USA bis hin zu Filmautos und Feuerwehrfahrzeugen aus mehreren Epochen. Auch kurz entschlossene Besitzer solcher Fahrzeuge, die sich im Vorfeld noch nicht angemeldet haben, sind an den beiden Tagen gern gesehen, so der Koordinator. Eine Voranmeldung sei nicht zwingend notwendig. Zudem wird es bei der zweiten Auflage erstmals auch eine Ausfahrt geben. Diese ist laut Veranstalter für den Sonntagnachmittag geplant und führt zum Bärwalder See. Auch kulturell hat man mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm zugelegt. So werden am Sonnabend die aus Reichwalde stammende FB-Live-Band und am Sonntag Michael Specht für beste Unterhaltung sorgen. Ebenfalls am zweiten Veranstaltungstag kann zudem gebummelt und eingekauft werden. Dann nämlich startet um 10 Uhr der große Antik- und Trödelmarkt mit einem ganz speziellen Angebot an historischen Fahrzeugteilen.

