Oldtimerrallye zieht um Die Burg kann das Event nicht mehr stemmen. Zu den Gründen gibt es Gerüchte – eins stimmt, das andere nicht.

Michael Fuhse organisierte schon fünf Mal die Oldtimerrallye. Stets war die Burg Kriebstein Ausgangspunkt. Ab diesem Jahr ist das anders. Teilnehmer beziehen die Zimmer der Jugendherberge. © Archiv/Dietmar Thomas

Jahrelang hallte das Knattern von Oldtimer-Motoren über den Kriebsteiner Burghof, wenn sich Teilnehmer aus ganz Deutschland zur Oldtimerrallye Kriebstein versammelten. Doch ab diesem Jahr schlagen die Motorradfahrer ihr Quartier an der Jugendherberge in Falkenhain auf.

Es geht das Gerücht um, die Miete für die Nutzung der Burg sei verdreifacht worden. Das hätte sich das Team um Cheforganisator Michael Fuhse nicht leisten können. Doch dieser Fakt sei wahrlich nur ein Gerücht, erklärt Uli Kretzschmar, Sprecher der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH: „Mieterhöhung ist nicht der Grund, darüber wurde nie gesprochen.“

Stattdessen seien Kapazitätsfragen die entscheidenden Gründe. „Die Oldtimer-Rallye ist in den vergangenen Jahren – eigentlich erfreulich – sehr stark gewachsen. Sie hat allerdings ein Ausmaß erreicht, das wir guten Gewissens nicht mehr verantworten können, der Veranstaltung sind wir vor Ort weder personell noch vom benötigten Platz her gewachsen“, erläutert er auf DA-Anfrage. Bereits kurz nach der letzten Rallye habe es dazu ein Gespräch zwischen Burgverwaltung und Veranstalter gegeben, „in dem klar wurde, dass die Veranstaltung in dieser Größe auf der Burg leider nicht mehr stattfinden kann“, so Uli Kretzschmar.

Rallyechef Michael Fuhse hat dafür Verständnis. „Wir sind froh, mit Falkenhain ein Quartier mit ausreichend Platz gefunden zu haben. Aufgrund der Lage an der Talsperre bleibt der Bezug zu Kriebstein erhalten. Das war uns wichtig“, sagt er. Der neue Austragungsort habe einen Vorteil: „Wir konnten das Starterfeld von 160 auf 200 Fahrzeuge erweitern.“ Darüber hätten sich die Teilnehmer – es werden so um die 220 sein, weil einige Fahrer mit Sozius unterwegs sind – sehr gefreut. Sie kämen aus ganz Deutschland, aber auch der Schweiz, Österreich und Polen. Die Liebhaber von Gespannen bis Baujahr 1939 treffen sich am 23./24. Juni zur Ausfahrt.

