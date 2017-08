Oldtimerfreunde wetten gegen Triathleten Erstmals fahren beim Weidaer Dreieck nicht nur motorisierte Zweiräder mit. Die Idee hat auch mit der Geschichte der Strecke zu tun.

Radfahrer gegen Oldtimer-Rennsportler: Jan Gebauer (l.) und Ekkehard Aurich testen zum Weidaer Dreieck, wer besser ein gleichmäßiges Tempo halten kann. © Schultz

Top, die Wette gilt! Mit dem obligatorischen Handschlag besiegeln Jan Gebauer vom SC Riesa und der Riesaer Oldtimer-Sportler Ekkehard Aurich ihren Einsatz. Wenn am 26. und 27. August das Weidaer Dreieck seine mittlerweile zwölfte Auflage erlebt, dann werden zum allerersten Mal nicht nur Oldtimer die Strecke entlangknattern. Denn fünf Triathleten des SC Riesa wetten gegen die Motorsportler, dass sie besser darin sind, das Gleichmäßigkeitsrennen am Weidaer Berg zu fahren. – Die Idee dazu hatte Ekkehard Aurich, als er die Triathleten auf der Strecke trainieren sah. „Da habe ich sie angesprochen, und sie waren begeistert. Wir sind gespannt, wie die Zuschauer darauf reagieren“, erzählt Aurich. Die Idee ist historisch inspiriert, denn einst wurden auf dem Weidaer Dreieck auch Radrennen ausgetragen. Obwohl die Motorsportler nach mittlerweile zwölf Jahren geübt darin sein sollten, möglichst immer gleich schnell ans Ziel zu kommen, gibt sich Jan Gebauer siegessicher: „Auch als Radfahrer ist gleichmäßiges Fahren sehr wichtig, um die eigenen Kräfte zu sparen. Da hat jeder Radfahrer sein eigenes Wohlfühltempo und seine eigene Trittfrequenz.“ Einen Wetteinsatz gibt es natürlich auch: Der Verlierer spendet 150 Euro für den guten Zweck.

Wer das am Ende sein wird, entscheidet sich am 26. August. Start ist etwa 11.30 Uhr am Fahrerlager in Mautitz, der zweite Durchlauf startet 13.30 Uhr. Die Auswertung soll bis 18 Uhr erfolgen. Die Gleichmäßigkeitsrennen selbst finden am Sonnabend und am Sonntag statt. (SZ)

www.riesaer-oldtimerrennsport.de

zur Startseite