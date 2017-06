Oldtimer über Nacht gestohlen In der Nacht stiegen schlugen die Diebe auf einem Grundstück an der B 175 zu und fuhren den Bus unbemerkt weg.

Einen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag auf einem Grundstück in Großsteibach nahe der B 175 abgestellten VW T 3 meldete dessen Besitzer am Donnerstagmorgen als gestohlen. Unbekannte Täter hatten den gelben Oldtimer, der erstmals 1986 zugelassen wurde, offenbar unbemerkt weggefahren. Der Bulli hat einen Zeitwert von rund 9 000 Euro. (DA)

