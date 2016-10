Oldtimer sind letztmalig zu sehen Bevor das Kraftfahrzeug- und Technikmuseum in Cunewalde in die Winterpause geht, gibt es dort was Besonderes zu erleben.

Das Kraftfahrzeug- und Technikmuseum in Cunewalde geht in die Winterpause. © Uwe Soeder

Am Wochenende endet die diesjährige Saison im Kraftfahrzeug- und Technikmuseum in Cunewalde. Deshalb heißt es am Sonntag „Motoren aus“. Von 10 bis 16 Uhr öffnen sich die Tore der großen Scheune im Dreiseitenhof an der Blauen Kugel noch einmal, um die alten Fahrzeuge zu zeigen. Dabei sind historische Motorräder, Autos und Stationär-Motoren in Aktion zu erleben. Mitglieder des Oberlausitzer Kfz-Veteranenclubs, der das Museum betreibt, erläutern die Oldtimer und beantworten Fragen zum Museum und zur Vereinsarbeit. Für Besucher, die mit einem Fahrzeug anreisen, das vor 1985 gebaut wurde, gibt es freien Eintritt und Sonderparkplätze.

Während der Winterpause wird die Ausstellung überarbeitet und teilweise neu gestaltet. Die Vereinsmitglieder treffen sich jeden ersten Dienstag im Monat im Dreiseitenhof. Interessenten sind dabei stets willkommen. (SZ)

www.oldtimermuseum-cunewalde.de

