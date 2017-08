Oldtimer rollen ins Lustlager Fans der Militärhistorik aus ganz Europa campen vier Tage lang in der Gohrischheide – zwischen Panzern und Bunkern.

zurück Bild 1 von 4 weiter Am sogenannten Checkpoint Charlie werden erst die Papiere kontrolliert, bevor es weiter ins Zeithain Lustlager geht. Das History-Camp mit Hunderten militärhistorischen Fahrzeugen findet an diesem Wochenende zum 20. Mal in der Gohrischheide statt. © Lutz Weidler Am sogenannten Checkpoint Charlie werden erst die Papiere kontrolliert, bevor es weiter ins Zeithain Lustlager geht. Das History-Camp mit Hunderten militärhistorischen Fahrzeugen findet an diesem Wochenende zum 20. Mal in der Gohrischheide statt.

Löschpanzer am Eingang des Lustlagers. Der Panzer, Baujahr 1960, bekam nach der Wende drei Wassertanks und hatte auch ein paar Übungseinsätze in der Heide. Jetzt ist er nicht mehr aktiv.

Campaufbau im Grünen. Neben seinem Gaz 51, einem russischen Lkw Bj. 1953, campt der Grimmaer Silvio Mücke. Er ist bei der Militärhistorik aktiv, die Treffen sind für ihn Entspannung.

Denkmalsplatz mit Bunker. Der Denkmalsplatz auf dem Vereinsgelände wird durch den Panzer T 34 und einen Ein-Mann-Wachbunker geprägt. Den hatten die Sowjets einst in der Heide stehen.

Die P3-Armada wartet schon am Checkpoint Charlie. Die Besatzung der fünf Geländewagen, die bis 1965 in Zwickau produziert und von der NVA eingesetzt wurden, gehören zu den ersten Besuchern des Zeithainer Lustlagers. Einer Art History-Camp, zu dem 400 historische Fahrzeuge am Rande der Gohrischheide erwartet werden. Zur Premiere vor 20 Jahren reisten gerade mal 25 Oldtimer an, erinnert sich Rüdiger Schwark.

Er ist Vorsitzender des Vereins Militärhistorik Zeithain, der das Lustlager organisiert, und selbst ein großer Oldtimer-Fan. Als Student in Dresden restaurierte er Ende der 1970er sein erstes Fahrzeug – einen P3, der von der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) abgelegt wurde. Den nutzte er auch für die Arbeit als Revierförster, „das war zu DDR-Zeiten ja ein Problem, ein Auto zu bekommen, mit dem man ins Gelände konnte.“ Mittlerweile ist Rüdiger Schwark mit einem Land Rover Defender unterwegs, den er einst der britischen Rhein-Armee abkaufte. Mit Baujahr 1983 ist auch der ein Oldtimer – denn darauf wird bei der Zeithainer Militärhistorik schließlich großen Wert gelegt.

„Unser Motto ist Oldtimer in Uniform“, sagt Rüdiger Schwark. Voraussetzung für die Teilnahme an dem Camp sei also der Besitz eines mindestens 30 Jahre alten Fahrzeuges von Polizei, Feuerwehr oder Militär. Man habe durchaus ein Augenmerk darauf, dass hier keine Militaristen oder Waffen-Fetischisten mitmachen, betont er. Das Lustlager sei vielmehr ein Treffen friedlicher Oldtimer-Fans, Schrauber und Hobbyhistoriker, die oft mit der ganzen Familie anreisen – und lange Wege auf sich nehmen. Sie kommen aus den äußersten Zipfeln Nord- und Westdeutschlands, aber auch aus der Schweiz, Polen und Tschechien. „Wir können hier ein herrliches Ambiente bieten, das hat sich schnell rumgesprochen“, sagt Rüdiger Schwark.

Auf dem Gelände, das heute dem Verein gehört, befand sich früher das Munitionsdepot der Kasernierten Volkspolizei (KVP) Riesa. Seit den 1950ern wurden dort Munition und Waffen eingelagert, die Bunkeranlagen stehen heute noch und sollen als eine Art Freilandmuseum erhalten werden. Zusätzlich sammelte der Verein viele Einzelstücke zusammen, die einen authentischen Eindruck vermitteln sollen. Als Panzermonument erinnert zum Beispiel der legendäre T 34 auf dem sogenannten Denkmalsplatz an die Kaserne, die bis 1992 von der Sowjetarmee in der Gohrischheide betrieben wurde. Der Panzer ist entmilitarisiert und eine Leihgabe des Militärhistorischen Museums Dresden. Daneben erinnert ein Gedenkstein an die anhaltende Freundschaft des Vereins mit dem einst in Zeithain stationierten Kotowsky-Panzergarderegimentes, und gegenüber steht ein Wach-Bunker der Sowjets inklusive Panzersperre.

Ringsherum füllen sich Donnerstagnachmittag Stück für Stück die Rasenflächen mit Zelten und Wohnwagen. Planen und Tarnnetze werden gespannt, später eine kleine Händlermeile aufgebaut. Die Reise in die Vergangenheit kann beginnen.

Am Sonnabend, 5. August, findet im Zeithainer Lustlager ein Besuchertag statt. Etwa hundert historische Fahrzeuge starten 11 Uhr zu einer Ausfahrt und können bei der Aufstellung im Alten Lager (ZIP) an der Abendrothstraße besichtigt werden. Danach geht es über Lichtensee, Kosilenzien, Neuburxdorf, Fichtenberg und zurück.

zur Startseite