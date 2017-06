Oldtimer rollen durch Radebeul Bei der Rallye vom Hotel Stadt Radebeul fahren auch Fahrzeuge von vor dem Krieg mit.

Imposante Fahrzeuge werden zur Rallye in Radebeul erwartet. © privat

Am 8. Juli findet die dritte Hotel-Oldtimer-Rallye statt. In diesem steht die Tour unter dem Motto Sächsische Weinstraße. Um 9.13 Uhr starten die Fahrer am Hotel Stadt Radebeul. Durch Kötzschenbroda führt die Route entlang der Sächsichen Weinstraße weiter über Schloss Wackerbarth und die Adler-Brauerei Coswig. Weinböhla, Meißen und Diera sind ebenfalls Stationen.

Auf der gesamten Strecke warten mehrere Durchfahrtskontrollen, Wertungsprüfungen und Zeitkontrollen. Die Strecke wird nach Roadbook und Landkarte gefahren, teilen die Organisatoren mit. Von den Fahrern sind Genauigkeit und Präzession gefragt. Rund 50 Kilometer ist die erste Route lang.

Ab 11 Uhr werden die ersten einfahrenden Oldtimer wieder in Radebeul erwartet. Moderiert wird das Spektakel von Bernd Fulk. Er ist sonst Streckensprecher am Sachsenring.

Die zweite Runde beträgt rund 120 Kilometer und führt über Reichenberg, Moritzburg, Langebrück, Radeberg, Stolpen, Pirna und schließlich zurück nach Radebeul. Vorkriegsfahrzeuge bis Baujahr 1945 fahren ein kürzere, 70 Kilometer lange Route. Sie werden ab 16 Uhr am Hotel Stadt Radebeul zur Zieleinfahrt erwartet, alle anderen Oldtimer um 17 Uhr.

