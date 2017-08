Oldtimer rollen durch Bischofswerda In einer Woche liegt Schiebock an der Route der Sachsen Classic – für die Teilnehmer gibt’s eine Überraschung.

Bischofswerda waer schon oft Station von Oldtimer-Ralleys, so im der Elbflorenz Classic im vergangenen Jahr. © Archivfoto: Rocci Klein

Die Rallye Sachsen Classic rollt am 19. August durch die Oberlausitz und macht auch in Bischofswerda Station. Voraussichtlich zwischen 11 und 13 Uhr fahren die Teilnehmer der Tour für eine Durchfahrtskontrolle über die Bahnhofstraße auf den Altmarkt und dann weiter über die Dresdener Straße. Bischofswerda will die Fahrer überraschen: „Wir werden den Teilnehmern ein Info-Paket über Bischofswerda überreichen, damit sie auch nach der Zielflagge noch wissen, wo es am schönsten war und die meisten Zuschauer standen“, sagt OB Holm Große. Ein Augenzwinkern ist dabei, aber Bischofswerda hat vor zwei Jahren schon bewiesen, dass es guter Gastgeber sein kann. Damals gab es hier viele bewundernde Blicke für die durchfahrenden, chromblitzenden Schönheiten.

Die Sachsen Classic Ralley rollt vom 17. bis 19. August. Start ist in Zwickau. Dann geht es über Meerane, Chemnitz, Bad Schandau bis Dresden. 190 Fahrzeuge aus acht Jahrzehnten sollen dabei sein, teilt die Stadtverwaltung Bischofswerda mit. (SZ)

