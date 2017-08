Motorsport Oldtimer-Rennen auf dem Weidaer Dreieck Am Wochenende knatterte unter anderem ein 1924 gebauter Renner über den Kurs bei Riesa.

Auch wenn das Riesaer Stadtfest die Gastgeber den einen oder anderen Besucher gekostet hat – ein Erfolg war die zwölfte Auflage des Weidaer Dreiecks allemal. Zahlreiche begeisterte Motorradsportfans strömten bei besten Wetter an den Rundkurs zwischen Mautitz, Groptitz bis hin zum Weidaer Berg. „Am Sonntag hatten wir über 500 Besucher“, erklärte Annekathrin Aurich vom Organisationsteam. Am Sonnabend wurde der Bergpreis-Sieger im Gleichmäßigkeitslauf ermittelt, während am Sonntag das Rundstreckenrennen stattfand. Weit über 200 Fahrer und Fahrerinnen hatten gemeldet, darunter etliche aus dem Landkreis Meißen.

Pünktlich vor dem ersten Start verzogen sich die dunklen Wolken und die Fahrer schwitzten in ihren Lederkombis mächtig. Für die Fans älterer Motorradtechnik gab es dabei im Fahrerlager und auf der Strecke viel zu sehen. Der älteste Renner mit 249 ccm Hubraum, eine „Rovin Tour de France“, wurde dabei von Reinhart Päßler aus Sehmatal-Neudorf gesteuert. Das größte Teilnehmerfeld gab es mit 38 Fahrern in der Klasse der Renn- und Sportmotorräder über 250 ccm, die zwischen 1970 und 1985 gebaut worden waren. Als Sahnehäubchen für die Fans fand ein AWO-Sonderlauf mit 21 Startern statt. Die zwei ältesten Maschinen stammten hier aus dem Jahr 1951. Die geringste Zeitdifferenz zwischen den zwei Bergpreisläufen gelang übrigens einem Seitenwagen-Duo aus Bahlingen/St. Egidien. Klaus Diehr/Kathrin Arnschek fuhren mit ihrer Kawasaki zwei fast identische Läufe mit nur 3/1000 Sekunden Unterschied. (ck)

