Oldtimer-Fans fahren durchs Gebirge Über 50 Freunde des Großschönauer Motorrad- und Technikmuseums haben dem Jonsdorfer Elektromaschinenbau Koci einen Besuch abgestattet.

Die Oldtimer auf der Fahrt durchs Gebirge. © Thomas Eichler

Im Rahmen der traditionellen Clubausfahrt haben am Pfingstsonntag über 50 Freunde des Großschönauer Motorrad- und Technikmuseums dem Jonsdorfer Elektromaschinenbau Koci einen Besuch abgestattet. Mit der Ausfahrt unter dem Motto „Achtet die alten Meister“, die zum 43. Mal stattgefunden hat, wird an die lange Tradition der Fahrzeugindustrie in der Region erinnert. Jedes Jahr wird dabei ein anderes Unternehmen beziehungsweise ein anderer Traditionsort besucht. Nach dem Besuch im Jonsdorfer Elektromaschinenbau zog der Tross mit seinen Oldtimer-Fahrzeugen weiter durchs Zittauer Gebirge.

