Oldtimer auf Orientierungsfahrt Wer bei der dritten Oldtimer-Rallye dabei war, musste Karten sicher lesen können. Für die Zuschauer gab es vor allem viel zu gucken, wie unsere Bildergalerie zeigt.

So schön die alten Gefährte auch sein mögen, diesem Ziegenbock ist die rasante Ausfahrt dann doch etwas zu heikel. Er sieht zu, dass er dem roten Flitzer aus dem Weg geht. © Arvid Müller

Die Rückbank des Cadillacs von Udo Schindler ist mit Karten, Roadbooks, also Weginformationen in Tabellenform, und Bordkarten besetzt. Gleich neben seinem Cabrio stehen ein schnittiger kirschroter Porsche und noch ein weiterer knallgelber Sportwagen. „Zum Fahren komme ich heute nicht, denn ich muss mich um den ganzen Ablauf kümmern“, sagt der eine der beiden Organisatoren der dritten Oldtimer-Rallye HSR Classic. Circa eine Stunde später wird der komplette Parkplatz des Friesenhofs in Altlindenau mit über 50 Oldtimern zugeparkt sein.

Am Sonnabendvormittag um 11 Uhr fahren die beiden ersten Startnummern schon durch die Ziellinie. Ein Opel P4, Baujahr 1939, mit der Startnummer 01, dicht gefolgt von dem ältesten Fahrzeug der Rallye, einem Willis Overland aus Neuseeland, Baujahr 1922. Sein Besitzer ist der zweite Organisator der Rallye, Jens Seidel. Auch er kann ihn an diesem Tag nicht selber fahren, deshalb steuert sein Bruder Thomas das alte Gefährt.

Die erste Etappe haben sie gerade hinter sich gebracht. Etwa 65 Kilometer durch Altkötzschenbroda, vorbei an Schloss Wackerbarth, Coswig bis nach Meißen, über Diera und Ockrilla zurück nach Coswig und wieder in den Friesenhof. Erhöhter Schwierigkeitsgrad: Ein Smartphone mit Navi ist nicht erlaubt. Stattdessen bekommen Fahrer und Beifahrer eine große Karte mit 15 rot eingekreisten Stationen. „Die Karte ist nur wenig beschriftet und schwer zu lesen“, sagt Brit Hegedüs, die im Willis Overland mitgefahren ist. „Deshalb sitzen auch die Männer vorne“, lacht sie.

Angefangen hat alles viel kleiner. Vor einigen Jahren organisierte Udo Schindler mit dem Dorf- und Schulverein Radebeul-Naundorf eine kleine Oldtimer-Ausfahrt. Er selbst hatte damals noch keinen. „Das war dann aber so schön zu sehen und zu fahren, dass ich auch einen besitzen wollte“, sagt der 75-jährige Naundorfer. Im Internet ging er auf die Suche. Etwas zu finden war – bei seinen knapp zwei Metern Körperhöhe – schwierig. „Da blieb dann nur ein Amerikaner übrig“, sagt er.

Aus der erstmals kleinen Ausfahrt des Dorfvereins ist dann Jahr für Jahr eine größere geworden, bis sie auch dieses Jahr 55 Oldtimerfans aus ganz Sachsen mit ihren Autos nach Radebeul geholt hat. Vom Willis Overland mit gerade einmal 27 PS bis zum Porsche Turbo mit 480 PS ist an diesem Tag alles dabei. Einziges Kriterium: Die Autos müssen mindestens 30 Jahre alt sein. Und man sollte Roadbook lesen können. Und das ist gar nicht so einfach: Seltsame Abkürzungen, Symbole und als Richtungsangabe dienen gezeichnete Pfeile. Die kommen aber erst auf der zweiten Etappe zum Einsatz, die noch einmal 120 Kilometer lang ist und bis nach Stolpen, Helmsdorf und über Pillnitz zurück nach Dresden und Radebeul führt.

Ausgedacht haben sich das alles die beiden Organisatoren. Und dafür ernten sie nicht nur Lorbeeren: „Da habt Ihr Euch aber eine Tour ausgesucht“, sagt ein Fahrer, der mit Verspätung eintrifft, „wir haben uns verfahren.“ Das ist aber der Sinn einer solchen Rallye, die eben keine gemütliche Kaffeefahrt ist.

Vor allem kommt es auf Präzision an, denn auf der Strecke warten noch sogenannte Wertungsprüfungen. An der Winzergenossenschaft Meißen zum Beispiel müssen die Teilnehmer rund um die Weinpresse 70 Meter in genau 14 Sekunden fahren. Wer diese Zeit nicht genau einhält, bekommt Punktabzug.

Obwohl die Fahrzeuge im Minutentakt gestartet sind, kommen sie mit sehr großem Zeitabstand ins Ziel. „Einige verfahren sich und die Geschwindigkeiten der Autos sind sehr unterschiedlich“, erklärt Udo Schindler. Nach der ersten Etappe nimmt er jedem Fahrer die Bordkarte ab. Danach wird kontrolliert, ob sie an den vorgegebenen Stationen alle Stempel gesammelt und die Fragen richtig beantwortet haben. Zum Beispiel was auf der Fassade des Hotels Goldener Anker zu lesen ist. Nach dem Mittagessen am Friesenhof geht es weiter zur zweiten Etappe. Udo Schindler holt schon die schwarz-weiße Startflagge aus seinem Cadillac.

