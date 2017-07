Oldieliga sucht Kicker Vor zehn Jahren starteten die älteren Fußballer im Norden des Landkreis Görlitz die Kleinfeldliga. Seither hat sich einiges verändert.

Die aktuellen Fußballmeister in der Ü40-Kleinfeldliga: die Männer der Findlinge Boxberg. © Privat

Die elfte Saison steht bevor: Sie beginnt am 10. September beim amtierenden Oldie-Fußballmeister Findlinge Boxberg in Uhyst. Für die kommende Spielzeit in der Ü40-Kleinfeldliga können sich noch interessierte Teams und Einzelspieler melden. Am 2. September vor zehn Jahren haben sie einige Vereine im damaligen Niederschlesischen Kreisfachverband Fußball Weißwasser/Niesky ins Leben gerufen. Zu den Gründungsteams zählen SV Lok Schleife, SV Blau-Weiß Kromlau, NSV Krauschwitz sowie das aus mehreren Vereinen zusammengesetzte Fußballteam Graue Wölfe WSW von der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser. Letztere Mannschaft holte im ersten Jahr bei der Ü45-Oldie-Weltmeisterschaft im Vogtland den Vizemeistertitel. Und in Malmö 2008, bei der 1. Europa Master Games erhielten sie die Bronzemedaille. Eine weitere Teilnahme folgte 2011 in Lignano. Bei der Ü40-Oldie-Meisterschaft ist die Mannschaft bisher jedes Jahr angetreten, wenn auch noch ohne Titel.

Insgesamt haben sich in den zehn Jahren seit Bestehen neun Teams fußballerisch betätigt. In den Anfangsjahren waren die Schleife-Spieler tonangebend. Jedoch konnte der Verein die älteren Spieler nicht überzeugen weiterzumachen, und so zog sich das Team nach fünf Meistertiteln in der Saison 2012/13 zurück.

Ein allgemeines Problem ist auch, dass die älteren aktiven Spieler für den Nachwuchs zur Verfügung stehen und damit am Wochenende ausgebucht sind. Auch Fußballer wieder für den aktiven Breitensport zu begeistern, die sich schon ein, zwei Jahre zur „Ruhe gesetzt haben“, stellt eine Herausforderung dar. Trotzdem konnten 239 eingesetzt werden. Die meisten Spieler sind nun zehn Jahre älter und trotzdem nicht müde. Dazu zählen unter anderem Henry Schacher, Boris Schröder, Detlef Krüger (SV Blau-Weiß Kromlau), Andre Rudolph, Norbert Schultze, Dieter Hiller, Ronald Müksch (NSV Krauschwitz), Martin Paulik und Frank Konietzky (Graue Wölfe WSW). Die meisten Spieler kamen bei den Grauen Wölfen WSW zum Einsatz. Es waren 48 Aktive. Der älteste zum Einsatz gekommene Fußballer ist zurzeit Manfred Schulz alias Icke mit 73 Jahren in der Saison 2015/16. Seit dem Start der Liga sind allerdings auch die engagierten Fußballer und Gründungsmitglieder Frank Schulz, Gisbert Schurmann, Andreas Scholz und Daniel Rathner verstorben.

Bei den Oldie-Meisterschaften fielen lange Zeit viele Einzelspiele aus, sodass sich im jetzigen Fußballverband Oberlausitz, Bereich Nord, seit zwei Jahren die Turnierform durchgesetzt hat. Das bedeutet: Wenn ein Team nicht vollständig ist, reisen die Fußballer trotzdem an und werden bei anderen Mannschaften eingesetzt. Dieses ist nur im Breitensport dieser Ü40-Oldieliga möglich, da Bewegung und Spaß überwiegen. Seither wird in dieser Liga auch nach dem Fairplay-System gespielt, also ohne Schiedsrichter – mit Erfolg. Bei einem Foulspiel beispielsweise wird der Ball dem Gegner überlassen. Die Auswertung nach 60 bis 90 Minuten Spielzeit nach jedem Turnier ist dann auch ein Höhepunkt. Die Spiele finden alle 14 Tage, immer sonntags von 10 bis 12 Uhr statt, von Anfang September bis Ende Oktober, sowie von April bis Juni.

Interessierte melden sich unter Tel. 01705817693 oder Tel. 017697393708, frankkonietzky(at)googlemail.com

