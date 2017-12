Olbersdorfer Wohnblöcke schrumpfen Das kommunale Wohnungsunternehmen KWV will drei Gebäude in der Grundbachsiedlung um zwei Etagen reduzieren. Aber nicht nur das ist geplant.

Blick auf die Grundbachsiedlung. © Rafael Sampedro

Olbersdorf. Der Aufsichtsrat des Olbersdorfer kommunalen Wohnungsunternehmens KWV hat jetzt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 beschlossen. Darüber informiert KWV-Geschäftsführer Karsten Hummel. Demnach plant die KWV im kommenden Jahr erneut zahlreiche Investitionen in ihren Gebäudebestand. So sollen insgesamt drei Gebäude im Olbersdorfer Wohngebiet Grundbachsiedlung um zwei Etagen reduziert und in den Bereichen Versorgungsanlagen und baulicher Brandschutz modernisiert werden. Doch auch im Wohngebiet Heinrich-Heine-Straße wird im nächsten Jahr gebaut. Hier werden zwei Gebäude mit Balkonen nachgerüstet und weitere 15 Wohneinheiten grundlegend modernisiert.

Mit den geplanten Investitionen sollen in der Grundbachsiedlung sowie im Gebiet Heinrich-Heine-Straße weitere städtebauliche Akzente zur langfristigen Belebung der Siedlungsstandorte gesetzt werden, so Karsten Hummel. Insbesondere in der Grundbachsiedlung soll die Kombination aus Teilrückbau und Aufwertungsmaßnahmen in einem städtebaulich eher benachteiligten Siedlungsgebiet neue Impulse für den Weg zu einem modernen und zukunftsfähigen Wohngebiet geben, erklärt der KWV-Geschäftsführer. (SZ)

zur Startseite