Olbersdorfer See wird immer beliebter

Ob Sport oder Urlaub: Der Olbersdorfer See zieht immer mehr Leute aus Nah und Fern an. An dieser Entwicklung haben viele einen Anteil. © SZ-Archiv/Matthias Weber

Das Jahr 2017 ist – trotz kurzzeitiger Zerkarien-Vorfälle – ein gutes Jahr am Olbersdorfer See gewesen. Darüber sind sich die am See tätigen Firmen und Vereine einig. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Olbersdorf haben sie am Mittwoch Bilanz zum vergangenen Jahr gezogen und Ausblick auf 2018 gegeben.

Campingplatz geht von weiter steigenden Gästezahlen aus

Für den Campingplatz am Olbersdorfer See ist 2017 aus Sicht der beiden Betreiber René Dreier und Steffen Roy ein weiteres erfolgreiches Jahr gewesen. „Wir hatten sechs Prozent mehr Übernachtungen als 2016“, berichtet René Dreier im Gemeinderat. Insgesamt zählte der Campingplatz im vergangenen Jahr rund 35 000 Übernachtungen. „Damit haben wir am Olbersdorfer See im Jahresvergleich mehr Übernachtungen als Zittau“, so René Dreier. Dabei sei zu spüren, dass Camping als Urlaubsform immer beliebter werde. Vor allem bei jungen Familien sei diese Urlaubsform im Kommen. Mittlerweile hat Nordrhein-Westfalen Bayern als das Bundesland abgelöst, aus dem die meisten Urlauber auf den Campingplatz am Olbersdorfer See kommen. „Das ist erstaunlich, schließlich haben diese Gäste fast die weiteste Anreise aller Deutschen zu uns“, sagt René Dreier. Dass es den Urlaubern hier gefällt, bekommen er und Steffen Roy oft zu hören: „Die Gäste bestätigen uns immer wieder, dass wir eine schöne Region haben“, sagt Dreier. Eine Region, für die jedoch noch mehr Werbung gemacht werden müsse. Dabei helfen auch Auszeichnungen wie der Camping Award einer renommierten Camping-Seite im Internet, den der Campingplatz am Olbersdorfer See in diesem Jahr zum sechsten Mal in Folge bekommen hat. Große Vorhaben stehen in diesem Jahr auf dem Campingplatz nicht an.

Restaurant „Captain Hook“ nutzt Winterpause zum Umbau

Für das Restaurant „Captain Hook“ an der Westseite des Olbersdorfer Sees ist das vergangene Jahr ein durchschnittlich gutes Jahr gewesen, wie Inhaber Ralph Grohmann, der auch für die Fraktion 100pro Olbersdorf im Gemeinderat sitzt, sagt. Das Wetter zwischen Mitte April und Mitte August sei gut gewesen, vor allem bei den großen Veranstaltungen, wie dem Sonnenwendfeuer oder dem O-See-Festival mit dem Piraten-Kinderfest. Die zweite Hälfte des Sommers sei dann nicht mehr so gut gewesen, so Ralph Grohmann. „Da hat es gefühlt nur geregnet.“ Die Winterpause nutzt Grohmann gemeinsam mit seinem Team, um das Restaurant umzubauen. Zum Frühjahr soll es dann mit neuem Konzept wieder öffnen, so Ralph Grohmann.

Seestern setzt auf Cocktail-Abende und bleibt an Wasserpark dran

Beim Strandshop und Bootsverleih „Seestern“ am Olbersdorfer See hat sich im vergangenen Jahr die Gesellschaftsstruktur des Unternehmens geändert – aus der GbR wurde ein Ein-Mann-Unternehmen, das nun von Ferdinand Hepper geführt wird. Er setzt auf ein gutes Jahr 2018 und will da auch wieder zu Cocktail-Abenden in die Bar am Olbersdorfer See einladen. Diese waren im vorigen Jahr ein großer Erfolg. Auch an der O-See Challenge hat die „Seestern“-Bar erfolgreich mitgewirkt. In der Warteschlange steht dagegen noch das Projekt eines Wasserparks am Olbersdorfer See. „Das muss noch etwas verschoben werden“, sagt Ferdinand Hepper.

O-See Challenge rechnet 2018 mit mehr Besuchern als im Vorjahr

Klaus Schwager und die anderen Mitglieder vom O-See Sports-Verein freuen sich auch 2018 wieder auf ein hochklassiges Sportevent am Olbersdorfer See. Zumal auch wieder eine Europameisterschaft im Cross-triathlon ausgetragen wird. „Es werden in diesem Jahr mit Sicherheit mehr Besucher sein als 2017“, sagt Klaus Schwager. Aus seiner Sicht war die O-See Challenge im vergangenen Jahr eine sehr gelungene Veranstaltung. Pannen- und unfallfrei sei diese gewesen sowie sehr harmonisch. „Das lag auch an der neuen Partnerschaft mit Olbersdorf und Zittau sowie an der neuen Qualität der Partnerschaft mit den anderen Unternehmen am See“, so Schwager. Die Außendarstellung sei besser gewesen, ebenso das Rahmenprogramm, und eingeführte Neuerungen, wie zusätzliche Zuschauertribünen, hätten sich bewährt. Das soll darum auch beibehalten werden.

Verein „Freizeit-Oase“ will Mitteleinsatz am See verbessern

Der Verein „Freizeit-Oase am Olbersdorfer See“, der sich aus Unternehmen am See zusammensetzt und der sich um den Parkplatzbetrieb und die Instandhaltung der Anlagen und Wege kümmert, will gemeinsam mit der Gemeinde den Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel für den See optimieren. Auch über Probleme will sich der Verein mit der Gemeinde verständigen. So gingen die Parkplatzeinnahmen im vorigen Jahr um 20 Prozent zurück.

Gemeinde Olbersdorf will 1,2 Millionen in Tourismus investieren

Olbersdorfs Bürgermeister Andreas Förster (FDP) hat in der Gemeinderatssitzung angekündigt, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren 1,2 Millionen Euro in die beiden touristischen Einrichtungen Volksbad und Olbersdorfer See investieren will. Förster sieht die Gemeinde und alle Beteiligten am See auf einem guten Weg. Man müsse sich aber weiterentwickeln, so Förster.

