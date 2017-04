Olbersdorfer Schüler droht mit „schwerer Straftat“ Der 19-Jährige versicherte den Polizisten, seine Äußerungen nicht ernst gemeint zu haben.

Symbolfoto © dpa

Olbersdorf. Ein 19-jähriger Schüler eines Berufsschulzentrums hat am zurückliegenden Osterwochenende an mehrere Freunde eine Nachricht verschickt. Diese ließ den Schluss zu, dass der junge Mann eine schwere Straftat begehen zu wollen. Als der Sachverhalt am Ostermontag einem Lehrer bekannt wurde, habe die Schule trotzdem beinahe zwei Tage benötigt, um die Polizei von dem Sachverhalt in Kenntnis zu setzen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Als dieses am Mittwoch erfolgt war, suchten Streifen des Polizeireviers Zittau-Oberland den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift in Olbersdorf unverzüglich auf und führten mit dem Heranwachsenden eine sogenannte Gefährderansprache durch. Der 19-Jährige versicherte den Polizisten, seine Äußerungen nicht ernst gemeint zu haben. Für die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei stellten die Beamten das Mobiltelefon des jungen Mannes sicher. Die Untersuchungen zur Androhung einer Straftat dauern an. (SZ)

