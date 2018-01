Olbersdorfer ist Sauerkrautkönig Zum 46. Mal ist jetzt in Oybin ein Krautkönig gekürt worden. Insgesamt wurden 16 Proben für den Wettbewerb abgegeben.

Der neue Sauerkrautkönig Joachim Glöckner hat von der Jury Krone und Pokal überreicht bekommen. © Ulrich

Olbersdorf. Joachim Glöckner aus Olbersdorf ist der neue Sauerkrautkönig von Oybin. Er gewann Krone und Pokal am vergangenen Freitag, als im Hotel „Am Berg Oybin“ zum 46. Mal eine Sauerkrautverkostung stattfand. Zu dieser traditionellen Veranstaltung hatten sich zahlreiche Sauerkrautfreunde und Gäste eingefunden.

Bis kurz nach 18 Uhr am Freitagnachmittag wurden insgesamt 16 Sauerkrautproben von den Wettbewerbsteilnehmern abgegeben. Nach der Begrüßung durch Gisbert Woitek konnte das Event beginnen. Der König des Vorjahres, Bernd Krischker aus Olbersdorf, musste dabei die Krone und den Pokal abgeben: Mit 186 Punkten erreichte das Sauerkraut von Joachim Glöckner aus Olbersdorf in diesem Jahr den 1. Platz. Ihm wurde bei der Siegerehrung die Krone und der Wanderpokal feierlich überreicht. Joachim Glöckner hatte schon in den vergangenen Jahren gute Platzierungen erreicht. Andere Teilnehmer hatten weniger Glück mit ihrem Kraut: An eine Teilnehmerin aus Cunewalde wurde am Freitag der Titel „ungenießbar“ vergeben. Sie bekam trotzdem ein kleines Präsent.

Eine fünfköpfige Jury unter der Leitung der Chefin des Hotels „Am Berg Oybin“ hatte das eingereichte Kraut verkostet und Wertungspunkte nach mehreren Kriterien vergeben. Die Gäste wurden in der Zwischenzeit von einer Disko, die später auch zum Tanz spielte, und „ZauberWilli“ bestens unterhalten. (ul)

zur Startseite