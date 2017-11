Olbersdorfer Guss GmbH entlässt zwölf Mitarbeiter Wegen mangelnder Aufträge werden bis Ende Februar ein Dutzend Mitarbeiter gehen müssen. Für die betroffenen wurde ein Sozialplan erstellt.

Bis Februar werden an den Produktionsstätten der Olbersdorfer Guss GmbH zwölf Mitarbeiter weniger tätig sein. Mangelnde Aufträge machen Entlassungen nötig. © SZ-Archiv/Matthias Weber

Olbersdorf. Unruhe herrscht in diesen Wochen im Olbersdorfer Stahl-Unternehmen Guss GmbH. Laut SZ-Informationen werden bis zum Februar nächsten Jahres zwölf Mitarbeiter entlassen. Als Grund dafür wird die mangelnde Zahl an Aufträgen angegeben. Für die betroffenen Mitarbeiter sei jedoch ein Sozialplan erstellt worden, heißt es. Die Entlassungspläne waren im Juli dieses Jahres im Unternehmen bekannt gegeben worden, bis zum 28. Februar 2018 läuft nun die Kündigungsfrist. In der Olbersdorfer Guss GmbH sind derzeit knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Entlassungswelle ist aber gegenwärtig nicht das einzige Gesprächsthema in dem Unternehmen, das zur Bauer Gruppe gehört und das sich im Internet als Kundengießerei mit über 90-jähriger wertvoller Erfahrung im Gießereiwesen mit Stahl- und Sphäroguss präsentiert. So gibt es laut SZ-Informationen unterschiedliche Angaben zu dem Olbersdorfer Betrieb. Einerseits heißt es, dass bestimmte Produktionsbereiche an andere Standorte abgegeben werden sollen, andererseits werden wiederum Investitionen am Olbersdorfer Standort ins Gespräch gebracht. Das alles bleibt aber vage: Die Geschäftsführung der Olbersdorfer Guss GmbH ist auf mehrfache Anfragen der Sächsischen Zeitung nicht eingegangen. (szo/se)

