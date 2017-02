Olbersdorfer Autofahrer verurteilt Weil er im November 2015 eine Frau angefahren hat, muss der Mann nun 1200 Euro zahlen.

Die Verhandlung lief vor dem Amtsgericht Zittau. © Matthias Weber

Ein Ehepaar aus Olbersdorf ist jetzt vom Zittauer Amtsgericht wegen unterlassener Hilfeleistung nach einem Unfall im November 2015 zu Geldstrafen verurteilt worden. Darüber informiert Dr. Holger Maaß, Richter am Amtsgericht.

Der heute 40-jährige Mann hatte mit seinem Pkw Opel nach einer Faschingsveranstaltung auf der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße in Olbersdorf eine 43-Jährige angefahren. Diese war zuvor auch bei der Veranstaltung gewesen. Der Unfallverursacher hatte danach gemeinsam mit seiner heute 22-jährigen Frau die Verletzte, deren Fuß gebrochen war, mit dem Auto in die Nähe ihrer Wohnung auf der Rosa-Luxemburg-Straße gefahren und sie dort abgesetzt. Dort hatten Bürger die 43-Jährige gefunden und die Polizei informiert. Die Frau kam ins Krankenhaus und musste längere Zeit behandelt werden.

Da sie aufgrund Alkoholgenusses keine Erinnerungen an den Vorfall hatte, die Verletzung aber auf einen Unfall hinwies, ermittelte die Polizei in diese Richtung, so Maaß. Ein anonymer Hinweis hatte dann den Verdacht auf das Ehepaar gelenkt, das den Unfall zugab. Weil sich der genaue Unfallhergang nicht mehr klären ließ, wurde das Paar nun per Strafbefehl zu Geldstrafen verurteilt: Der Mann muss 1200 Euro zahlen, seine Frau 300 Euro. Da beide das Urteil anerkennen, ist es rechtskräftig. (SZ/se)

