Olbersdorf schließt Volksbad Aufgrund der vorhergesagten Wetterlage wird die geplante Saison 2017 verkürzt.

Die Badesaison im Volksbad Olbersdorf ist vorbei. © Thomas Eichler

Das Erlebnis- und Volksbad Olbersdorf öffnet an diesem Donnerstag zum letzten Mal in der aktuellen Saison. Darüber hat die Gemeinde am Mittwoch informiert. Ursprünglich sollte das Volksbad bis zum 10. September geöffnet bleiben. Aufgrund der vorhergesagten Wetterlage wird die geplante Saison 2017 nun aber verkürzt. Die Gemeinde und das Badteam bedanken sich bei allen Besuchern und freuen sich bereits auf die Saison 2018. (SZ)

