Olbersdorf kauft altes Haus für Abriss Die Gemeinde hat bei einer Zwangsversteigerung das Gebäude an der August-Bebel-Straße 108 erworben. Auch steht schon fest, was danach auf dem Grundstück passiert.

Symbolbild. © Jens Schierenbeck/dpa

Die Gemeinde Olbersdorf hat im Rahmen einer Zwangsversteigerung ein baufälliges Haus im Niederdorf gekauft und will es abreißen. Darüber informiert Bauamtsleiter Ralph Bürger. Das Haus steht auf dem Grundstück August-Bebel-Straße 108. Die Gemeinde hat bei der Zwangsversteigerung neben dem Haus auch das Grundstück für insgesamt rund 4000 Euro erworben.

Nach dem Hausabriss soll in diesem Bereich auch der Goldbach profiliert werden und im Nachgang ein schöner Eingangsbereich für die auf einem Nachbargrundstück geplante Sozialtherapeutische Einrichtung sowie die dahinter liegenden Anwohnergrundstücke entstehen, so Ralph Bürger. Die Gemeinde freut sich, mit dem geplanten Hausabriss wieder einen „Schandfleck“ im Ortsbild beseitigen zu können. Für andere Olbersdorfer Schandflecke gibt es laut Aussage des Bauamtsleiters hingegen noch keine Lösungen. Dazu zählen unter anderem die ehemalige Eisengießerei an der Poststraße, die alte Brauerei am Ortseingang aus Richtung Zittau sowie ein alter Dreiseithof an der August-Bebel-Straße. (SZ/se)

