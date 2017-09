Olbersdorf investiert ins Wohngebiet Zuwendungen in Höhe von rund 650 000 Euro aus der Städtebauförderung sind bewilligt.

Das Olberdorfer Neubaugebiet Zum Grundbachtal © Thomas Eichler

Olbersdorf. Die Gemeinde Olbersdorf kann daran gehen, das Wohngebiet Grundbachsiedlung aufzuwerten. Wie die Gemeindeverwaltung informiert, hat sie jetzt Zuwendungen in Höhe von rund 650 000 Euro aus der Städtebauförderung „Stadtumbau Ost“ bewilligt bekommen. Die Mittel sollen für die weitere Entwicklung des Wohngebietes eingesetzt werden.

Laut Michael Noack vom Olbersdorfer Bauamt können mit diesen Mitteln nun bis ins Jahr 2020 rund 1,15 Millionen Euro in das Wohngebiet investiert werden. Unter anderem sollen mit dem Geld die Versorgungsleitungen in der Grundbachsiedlung erneuert werden. Zum Teil will die Gemeinde das Geld auch zur Co-Finanzierung für geplante Maßnahmen im Efre-Förderprogramm nutzen. Dazu gehören unter anderem ein Freizeit- und Ruhepark in der Grundbachsiedlung, Sanierungsmaßnahmen in der kommunalen Kindertagesstätte sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Wohngebiet. Mit diesen Investitionen werde sich die bisherige positive Entwicklung der Gemeinde auch in den kommenden Jahren weiter fortsetzen, heißt es vonseiten der Verwaltung. (SZ)

