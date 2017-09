Tischtennis Olaf Dathe siegt in Oschatz Der Ex-Döbelner landet bei seiner siebten Teilnahme bereits den sechsten Sieg.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Es war der sechste Sieg bei seiner siebenten Teilnahme. Kein Spieler kann beim traditionsreichen Tischtennis-Turnier um den Pokal des Oschatzer Bürgermeisters eine erfolgreichere Bilanz vorweisen als der Döbelner Olaf Dathe. Zudem gewann er drei der insgesamt sechs Titel in Serie.

Im Finale setzte sich der 51-Jährige, der in der kommenden Saison für den BSC Freiberg ins Rennen gehen wird, gegen seinen früheren Vereinskameraden Patrick Käseberg durch. Auch der langjährige Mannschaftskapitän des Döbelner SV steht nicht mehr in den Diensten der Mittelsachsen und wird in der neuen Saison beim gastgebenden PSV Telekom Oschatz aufschlagen. Auch er konnte sich bereits im Jahr 2012 in die Siegerliste dieses Turniers eintragen.

Beide Ex-Döbelner überstanden ihre Vorrundengruppen ungeschlagen mit 5:0 Punkten.

Ex-Döbeln dominieren

Auch im Viertelfinale machten sie dort weiter, wo sie nach der Vorrunde aufgehört hatten. Im Halbfinale musste sich der spätere Turniersieger aber mächtig ins Zeug legen. Denn gegen Moritz Camen aus Oschatz gewann er erst mit 3:2, nachdem er einen 0:2-Rücktand aufholen konnte.

Und auch im Endspiel gegen seinen früheren Mannschaftskameraden lag Dathe nach den ersten beiden Durchgängen mit 0:2 zurück, ehe er dieses Duell in fünf Sätzen für sich entscheiden konnte. „Es war ein guter Einstand in die neue Saison für mich“, sagte Olaf Dathe, der geplant hat, seinen Titel im nächsten Jahr zu verteidigen. (DA/jsc)

zur Startseite