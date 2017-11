Olaf Berger singt in Zeithain Einer der ersten Weihnachtsmärkte der Saison öffnet im Autohaus Pohlmann – bei der 20. Auflage werden wieder Tausende Besucher erwartet.

Schlagersänger Olaf Berger kommt nach Zeithain. © PR/Manfred Esser

Weihnachten liegt in Zeithain traditionell etwas früher in der Luft. Denn schon zum 20. Mal lädt das Toyota-Autohaus Pohlmann am Sonnabend, 25. November, zu einem der ersten Weihnachtsmärkte in der Region ein. Stargast ist in diesem Jahr der Schlagersänger Olaf Berger, der einst mit seinem vergoldeten Debüt-Album „Es brennt wie Feuer“ bekannt wurde. Der Dresdner wird 15 Uhr in der Werkstatthalle auftreten. Da die Plätze dort begrenzt sind, werden die Bühnenprogramme auf einer großen Videowand im Außengelände übertragen.

Die Veranstalter erwarten bis zum Nachmittag wieder mehrere Tausend Besucher. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt um 9 Uhr von Autohaus-Chef Klaus Pohlmann und Moderator Wieland Wagner. Gleich im Anschluss singt der Gröditzer Frauenchor im Kultur- und Heimatverein beliebte Weihnachts- und Adventslieder auf der Bühne, während die Gäste zwischen den Marktständen mit Weihnachtsdekorationen, Geschenkideen, Brauchtum, Handwerk und kulinarischen Spezialitäten schlendern können.

Kinder können derweil kostenlos Karussell fahren, in der Wichtelwerkstatt kleine Geschenke basteln, den Streichelzoo besuchen oder auf einem Pony reiten – und 10.30 Uhr auch den Weihnachtsmann begrüßen, der garantiert einen großen Sack Geschenke dabei haben wird, verspricht das Autohaus-Team.

Um 12 Uhr können sich die Besucher zudem auf Musik von der Band Zuweit freuen. 13.30 Uhr gibt es ein Comedy-Programm mit Bodo Taubert. (SZ)

