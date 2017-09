Oktoberfest in Hoyerswerda Im Seenland Bowling & Eventhouse wird drei Tage lang gefeiert – mit Livemusik und Familienfest. Wer lieber schon wissen will, was am Tag der Deutschen Einheit los ist, findet Vieles unter www.sz-veranstaltungskalender.com mit wenigen Klicks.

© Veranstalter

Ein verlängertes Oktoberfest-Wochenende steht jetzt im Seenland Bowling & Eventhouse an der Hoyerswerdaer Käthe-Kollwitz-Straße 1 an. Beginn ist am Sonnabend bei einer Wiesngaudi mit der Partyband „Biba und die Butzemänner“, die schon des Öfteren die Region begeistert hat. Für die Pausengestaltung des Live-Auftritts zuständig ist DJ René. Einlass wird ab 17 Uhr gewährt. Der 1. Oktober ist Familiensonntag – bei freiem Eintritt sind von 11 bis 18 Uhr das Orchester „Lausitzer Braunkohle“ (Foto) mit „bergmännischer“ Blasmusik und DJ Roland Wehner zugange. Im Vorgriff auf den arbeitsfreien Dienstag gibt es am Montag im Seenland Bowling & Eventhouse nochmals eine Wiesngaudi: Ab 17 Uhr spielt die Partyband „Jolly Jumper“, assistiert von DJ Jens. (JJ)

zur Startseite