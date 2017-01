Ohrwurm-Garantie bei Schlagerrevue Mit der ersten Musiktheater-Premiere 2017 hat das Mittelsächsische Theater den Geschmack des Publikums vollauf getroffen.

Mit „Charleston“ verabschiedeten sich die Mitwirkenden der Schlagerrevue. Das Publikum entließ die Solisten Susanne Engelhardt, Jens Winkelmann (links) und Derek Rue sowie Tänzer, Chor und Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne. © André Braun

Einen herrlich beschwingten und amüsanten Abend bescheren die Künstler des Mittelsächsischen Theaters dem Döbelner Publikum bei der Premiere der Schlagerrevue „Ich bring dich um die Ecke ... zum Autobus“. Kaum einer der Zuhörer verlässt nach der mehr als zweistündigen Show am Sonnabendabend das Theater, ohne einen der gehörten Titel im Ohr oder sogar auf den Lippen zu haben.

In der Revue treten die Solisten Susanne Engelhardt, Jens Winkelmann und Derek Rue sowie der Opernchor des Theaters, das Revueorchester der Mittelsächsischen Philharmonie und die Tänzerinnen von Extraballett gemeinsam mit den Zuschauern eine Zeitreise an. Es geht fast 100 Jahre zurück. Nachdem Silvester 1918 das Tanzverbot, das während des Ersten Weltkrieges herrschte, aufgehoben worden ist, wollen sich die Deutschen wieder vergnügen, Und so tanzen die Akteure auf der relativ kleinen Bühne Charleston und Foxtrott, Derek Rue steppt bei „Puttin‘ on the Ritz“. Das vom Alter her gemischte Publikum klatscht begeistert mit.

Die Reise erleben die Zuschauer am Beispiel von Liesbeth und Egon, die Susanne Engelhardt und Jens Winkelmann auf die Bühne bringen. Das junge Paar lernt sich „In einer kleinen Bäckerei“ kennen, heiratet im D-Zug und kann auf dem kleinen Balkon der eigenen Wohnung nur „Einen kleinen grünen Kaktus“ pflegen. Als die Liebe nicht mehr so frisch ist, will Egon seiner Liesbeth mit Blumen eine Freude machen. Doch die wünscht sich „Ausgerechnet Bananen!“. „Ein Titel, der zu DDR-Zeiten auch gut gepasst hätte“, scherzt Susanne Engelhardt.

Solisten wie Chorsänger bringen die Zuschauer an diesem Abend häufig zum Lachen. Das „kleine Nachtgespenst“ etwa liefert ein gutes Beispiel für den Humor der damaligen Komponisten. Dabei hatte der Titel durchaus einen ernsten Hintergrund. Er ging auf einen Fassadenkletterer zurück, der 1919 in Berlin sein Unwesen trieb. Er brach in Villen ein und beobachtete die Frauen des Hauses im Schlaf.

Evergreens von Marlene Dietrich, Otto Reutter oder den Comedian Harmonists lassen die Zeit von Schallackplatten, Zigarettenspitze und die beginnende Emanzipation der Frau lebendig werden. Außer der Musik versetzen auch die Kostüme der Hauptdarsteller, Tänzerinnen und der Chormitglieder, die im Laufe des Abends vielfach gewechselt werden, in die Goldenen Zwanziger. Am Ende sitzen Liesbeth und Egon – nach einer weniger zufriedenen Phase – wieder einigermaßen mit sich und der Welt versöhnt auf dem Sofa und erinnern sich an ihr erstes Treffen im kleinen Café.

Das Publikum lässt die Darsteller nicht ohne Zugabe und einen nochmals getanzten Charleston von der Bühne. Applaus gibt es dann erneut im Foyer für alle Darsteller sowie die Mitwirkenden, die an diesem Abend nicht im Rampenlicht gestanden, aber Anteil am Erfolg der Premiere haben. Noch dreimal ist diese Schlagerrevue im Döbelner Theater zu erleben. In Freiberg wird am 4. Februar, 19.30 Uhr, Premiere gefeiert.

