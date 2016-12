Ohrfeige vom Trainer Die Eislöwen wollen ein Spitzenteam sein. Doch gerade in den Spitzenspielen werden sie ihrem Anspruch nicht gerecht.

Eislöwen-Chefcoach Bill Stewart (l.) spricht nicht nur mit Mick Köhler. Seine Ansage vor dem Heimspiel gegen Kassel: „An dieser Stelle müssen wir uns als Mannschaft hinterfragen.“ Foto: Ronald Bonß © ronaldbonss.com

Es ist schon wieder passiert. Die Dresdner Eislöwen haben ein Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga 2 verloren, sind nach dem 2:5 bei den Löwen Frankfurt auf Platz sechs abgerutscht. Noch bemerkenswerter als das klare Ergebnis ist jedoch die Analyse des Trainers. „Wir haben stark gespielt – aber eben nur 30 Minuten“, sagte Bill Stewart am späten Mittwochabend, und der Kanadier fügte hinzu: „Uns fehlt als Team noch die Reife, nicht nur gute Phasen zu zeigen, sondern über 60 Minuten zu überzeugen.“

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass er ein solches Fazit zieht. Gerade gegen die Top-Teams zeigen die Eislöwen wiederholt erhebliche Leistungsschwankungen während eines Spieles. Besonders auffällig wurde das bei der Niederlage zu Hause gegen Frankfurt. Nach zwei Dritteln führten die Dresdner mit 4:1, später noch mit 5:3 – doch dann kassierten sie noch vier Gegentore. „Es hat sich schon jemand etwas dabei gedacht, Eishockeyspiele über 60 Minuten anzusetzen“, erklärte Stewart nach der Partie Mitte November – und er verglich den Saisonverlauf mit dem „Auf und Ab eines Toilettensitzes“.

Daran hat sich nichts geändert, die Eislöwen finden nicht zu der Stabilität, die eine Spitzenmannschaft auszeichnet. Von den bislang zwölf Duellen mit den derzeit fünf besten Teams der Liga, konnten sie nur drei gewinnen, davon zweimal gegen die direkt vor ihnen auf Platz fünf liegenden Ravensburg Towerstars. Lediglich ein 5:1 in Kassel ragt heraus. Das war zwei Tage nach dem verspielten Sieg gegen Frankfurt, Verteidiger René Kramer erklärte die Leistung anschließend zum Maßstab, aber an den kommen die Dresdner zu selten ran. Von ihrem Anspruch, ein Meisterkandidat zu sein, sind sie deshalb zurzeit weiter weg als die 15 Punkte, die sie vom souveränen Spitzenreiter Bietigheim trennen.

Immerhin konnten sie nach zwei deutlichen Klatschen (2:7, 3:7) das Ergebnis am Tag vor Weihnachten mit 3:4 im Rahmen halten. Allerdings verspielten sie eine 2:0-Führung nach dem ersten Drittel. „Wir können bedeutende Spiele noch nicht für uns entscheiden“, meinte Stewart. Der Chefcoach hat dafür schon mehrere Gründe ausgemacht und öffentlich benannt. Nach der zweiten Derbyschlappe gegen Weißwasser (0:3, 2:4) sprach er erst von einem Fitness- und dann vom Kopfproblem.

Stewart stellte immer wieder die Mentalität der Mannschaft infrage, seit er im Januar die Nachfolge von Thomas Popiesch antrat. Er hat das Anspruchsdenken erhöht und mit dem Einzug ins Halbfinale der Play-offs vorige Saison die Bestätigung erhalten. In der Hauptrunde aber stoßen die Eislöwen immer wieder an ihre Grenzen. „Wenn man gegen eine starke Mannschaft Angst hat, wird man nicht gewinnen“, monierte der Trainer bereits nach dem 3:7 gegen Bietigheim Ende Oktober.

Was er nun nach der Niederlage in Frankfurt sagt, muss jeder Profi als eine schallende Ohrfeige empfinden: „Wir sind nicht bereit den entscheidenden Schritt zu gehen, um letztlich auch mal das harte Spiel anzunehmen und um den Sieg zu kämpfen.“ Stewart fordert die Mannschaft auf, sich zu hinterfragen. „Aus meiner Sicht ist es eine Frage des Willens, der Mentalität und somit letztlich auch der Professionalität.“ Diese Kritik verlangt nach einer Reaktion – am besten schon an diesem Freitag, denn dann sind ab 19.30 Uhr die Kassel Huskies in Dresden zu Gast.

