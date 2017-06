Ohrfeige für Mercedes-Fahrer Ein 24-Jähriger verursacht in Zittau einen Unfall, bedroht den Geschädigten und flüchtet.

Symbolfoto

Zittau. Nach einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, gegen 21.50 Uhr, in Zittau zu Handgreiflichkeiten gekommen. Der 24-jährige Fahrer eines Volkswagen war auf dem Karl-Liebknecht-Ring unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle überholte er den Mercedes eines 22-Jährigen und stieß dabei gegen die Stoßstange des Pkws. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 500 Euro.

Der jüngere Mann suchte ein klärendes Gespräch mit dem Unfallverursacher, der offenbar der Meinung war, dass kein Schaden entstanden war. Der VW-Fahrer gab dem Mercedes-Fahrer eine Ohrfeige und empfahl ihm, nicht die Polizei zu informieren. Danach verließ er die Unfallstelle, ohne seine Personalien mitzuteilen. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland machte den Golf-Fahrer kurze Zeit später ausfindig. Die Polizei wird weitere Ermittlungen zum Verdacht der Nötigung, Körperverletzung und Unfallflucht führen. (szo)

