Ohorner zieht es auf die Wiesn Das Oktoberfest ins Rödertal verlegt. Wie das geht, war bei der Ohorner Kirmes zu erleben.

Auf die Wiesn ging es in diesem Jahr bei den Ohorner Heimatabenden. Für das Programm übten die Darsteller wochenlang, und Spaß war garantiert. © Jonny Linke

Jede Menge Unterhaltung gab es bei den Heimatabenden am Wochenende zur Ohorner Kirmes in der „Mittelschänke“ in Ohorn. Der Heimat- und Geschichtsverein lud in Zusammenarbeit mit dem Jugendclub dazu ein. Das Thema war in diesem Jahr „O (horn) zapft is ...“ - eine Reise auf die Wiesn nach München.

Seit Jahren ist das Heimatabend-Programm in Ohorn für seinen Witz bekannt. Für viele Ohorner ein Muss. Knapp 35 Beteiligte haben Wochen und Monate geprobt, um auf der kleinen Bühne in der „Mittelschänke“ ihr Bestes zu geben. Und das kommt an. Auch der Generationswechsel von den „Vier alten Ohornern“ zu den jungen Mohrschen als humorvolle Entertainer im Programm ist gelungen. „Dieses Jahr ist es wieder sehr lustig“, sagt Eva Hommel vom Heimat- und Geschichtsverein. Im Programm geht es um eine Reise auf die Wiesn nach München, wo eine Hochzeit stattfinden soll. Die findet nach etlichen Turbulenzen dann doch noch irgendwie statt. Nur heiraten andere, als am Anfang alle dachten. (jl)

