Ohorn hat in diesem Jahr eine eigene Eisbahn

Für Kufenflitzer sind die Bedingungen in diesem Winter so gut wie lange nicht. In Steina stehen 1 400 Quadratmeter Eisfläche seit dem Wochenende wieder zur Verfügung. In diesem Jahr hat aber auch Ohorn eine eigene Eisfläche, damit die Ohorner mal was vor dem Haus zum Eislaufen haben. Von 17 bis 20 Uhr ist die Fläche auch beleuchtet.

Der Ohorner Jens Nobis freut sich darüber und schreibt „Ich möchte mich beim Ohorner Bauhof bedanken. So haben dessen Mitarbeiter, neben dem regulären Winterdienst, eine wunderschöne Eislauffläche vor der Turnhalle gezaubert.“ Die konnte schon am zurückliegenden Wochenende bei strahlendem Sonnenschein genutzt werden. Und es war auch richtig etwas los. Sowohl den Kindern als auch Erwachsenen habe es gefallen, „da die Eisflächen auf der Brettmühle und auch der Buschmühle nicht betreten werden können“, weiß der Ohorner. Viele Ohorner hätten beim Spaziergang gestaunt, dass es nun auch in ihrem Dorf so eine tolle Eisfläche gibt.

Probleme gab’s wohl dagegen in Pulsnitz mit der Eisbahn auf dem Tennisplatz. Der habe am Wochenende gesperrt werden müssen, heißt es aus dem Rathaus. Aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung sei die Eisfläche nicht mehr nutzbar gewesen. Nun bleibe nur die Hoffnung auf knackigen Frost. (SZ/ha)

