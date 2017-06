Ohnmächtiges Rathaus Im Görlitzer Stadtrat gibt es durchaus Kritik am Kommwohnen-Plan der Hartz-IV-Häuser. Doch er winkt das Projekt durch.

Es kann losgehen: Die städtische Wohnungsgesellschaft Kommwohnen darf die Häuser Brautwiesenstraße 17/18 (im Bild) und Löbauer Straße 42 sanieren. Das Vorhaben ist umstritten, weil es mehr als vier Millionen Euro Fördermittel aus Flüchtlingsprogrammen gibt. © pawel sosnowski/80studio.net

Eine Debatte der Rechtfertigungen, der gegenseitigen Schuldzuweisungen, der Guten-Willen-Bekenntnisse war das, was sich am Donnerstag etwa eine Stunde lang im Stadtrat abspielte. Am Ende: eine klare Mehrheit für das neue Millionenprojekt des städtischen Großvermieters Kommwohnen. Der will in Brautwiesen- und Löbauer Straße vom Einsturz bedrohte Häuser hochwertig sanieren. Mit Steuermitteln, die für Flüchtlinge vorgesehen waren.

Und so brachte Joachim Paulick (Zur Sache) vorsichtig den Vorwurf der Steuerverschwendung, indem er sagte: „Hier werden Steuergelder beansprucht, für die es keinen Bedarf mehr gibt.“ Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge seien ja auch recht schnell wieder geschlossen worden, dezentrale Wohnungen für die Flüchtlinge, die noch in Görlitz sind, gebe es genug.

Nun lässt die Förderrichtlinie, auf die Kommwohnen sich hier stützt, aber auch zu, dass Hartz-IV-Empfänger in die für Flüchtlinge vorgesehenen Wohnungen ziehen dürfen, wenn es für letztere eben keinen Wohnungsbedarf mehr gibt. Das ist in Görlitz der Fall. Die daraufhin entbrannte Debatte, ob das denn alles richtig sei – im Sinne der Ziele der Stadtentwicklung und der bislang verfolgten Linie dezentraler Unterbringung – flammte am Donnerstag noch einmal richtig auf.

Gerd Weise (CDU) fand das Ganze nicht in Ordnung, wo es doch das Projekt Brautwiesenbogen gebe, mit dem die Stadt Millionen für eine Aufwertung gerade jener sozial schwachen Innenstadt West ausgebe. Nun also drei neue Häuser, in denen sich sozial schwache Familien konzentrieren. Der Familienbeauftragte Eugen Böhler erklärte, er sei für durchmischte Häuser und schlug auch gleich eine Quote vor: 30 Prozent Flüchtlinge, 30 Prozent Hartz-IV-Empfänger, 30 Prozent „werktätige Bevölkerung“. Das würde vor allem eine Durchmischung bei den Kindern bewirken. Er selbst habe früher auch mal „arm gewohnt“, man werde da automatisch stigmatisiert. Von solchen Erlebnissen berichtete auch der Grüne Joachim Schulze. Und von Hartz-IV-Häusern zu sprechen sei von vornherein eine Diskriminierung der Familien, die das betrifft. Die zehn Jahre, in denen Kommwohnen laut Richtlinie ausschließlich an Hartz-IV-Empfänger oder Flüchtlinge vermieten darf, würden vergehen. Die Alternative Abriss oder Verfall der Häuser sei keine echte. Und die hohen Sanierungskosten würden dann zu 100 Prozent auf Kommwohnen zurückfallen – ein wirtschaftlicher Schaden für die Stadt. Sein Parteikollege Gottfried Semmling benannte allerdings das Kind beim Namen: „Ich habe Bauchschmerzen bei der Sache, wir bevorzugen hier unser Unternehmen am Markt.“ Das hatten im Vorfeld zur Ratssitzung auch private Görlitzer Bauherren schon ähnlich geäußert. Kommwohnen könne tun und lassen, was es will.

So kam schließlich die Frage nach einer Selbstverpflichtung Kommwohnens, in der Innenstadt West auch für besser Verdienende zu sanieren, auf. Und inwieweit die Stadt darauf überhaupt Einfluss nehmen könne. „Es muss doch unser Anspruch sein, hier gegensteuern zu können“, sagte Octavian Ursu (CDU). Er stimmte letztlich wie die meisten seiner Ratskollegen für das Vorhaben. „Ich will nicht, dass noch mehr abgerissen wird“, so seine Begründung.

Links zum Thema Kommentar: Die Dinge beim Namen nennen

Nur weil in zwei, drei Häuser „Menschen mit gestütztem Wohnraum“ einziehen, ändere sich nicht gleich der Charakter eines ganzen Viertels, das sei absurd, hielt Mirko Schultze von der Linkspartei fest. Zudem müsse Kommwohnen als Gesellschaft Gewinn erwirtschaften, davon werde schließlich in der Stadt vieles möglich gemacht. „Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass sie tiefschwarze Zahlen schreiben.“

SPD-Frau Renate Schwarze war eine von drei Gegenstimmen. Sie ärgerte sich sehr über die Sache. Schließlich gebe es das Insek – das Integrierte Stadtentwicklungskonzept – vom Stadtrat beschlossen. Solche Hartz-IV-Häuser widersprächen dem vollends. Außerdem sei Zeit gewesen, das in Ruhe zu diskutieren statt unter vermeintlichem Zeitdruck über die Köpfe der Räte hinweg zu entscheiden. Denn die Fördermittelzusage gibt es bereits, eine Baugenehmigung ebenso – bevor die Sache in den Rat kam.

Für die Brautwiesenstraße 17/18, die für etwa 3,3 Millionen Euro saniert werden soll, gibt es 2,55 Millionen Euro Fördermittel. Dafür entstehen 20 Wohnungen. Die Löbauer Straße 42 mit ihren zehn Wohnungen kostet knapp 1,2 Millionen Euro, davon sind 750 000 Euro Förderung.

Als Aufwertung des Stadtteils sieht OB Siegfried Deinege das Vorhaben. Er werde aber dennoch politisch Einfluss nehmen auf Kommwohnen, will motivieren, auch in dem Stadtviertel hochwertige Wohnungen zu schaffen, versprach er. In der jetzigen Satzung, die die Zusammenarbeit mit dem Großvermieter regelt, sind solche Einflussnahmen nicht geregelt. „Vielleicht müssen wir sie ändern“, überlegte Deinege. Auch Bürgermeister Michael Wieler – zugleich Kommwohnen-Aufsichtsratschef – kündigte an, im Aufsichtsrat besprechen zu wollen, „was Stadtentwicklung bei Kommwohnen bedeuten soll“.

zur Startseite