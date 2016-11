Ohne Worte Die bittere Geschichte um die weißen Flecken in der türkischen Zeitung Cumhuriyet.

Kritik gegen staatliche Willkür: Statt der Kolumnen der festgenommenen Journalisten Hikmet Cetinkaya und Kadri Gürsel ließen die Redakteure von Cumhuriyet aus Protest weiße Flächen. Die Behörden hatten am Montag 13 Mitarbeiter des Blattes festgenommen, darunter Chefredakteur Murat Sabuncu. Foto: dpa © dpa

Der Zugang zum Redaktionsgebäude ist bewacht wie eine Festung: mit einem Wasserwerfer und drei Bussen der Polizei. An peinlichen Kontrollen muss vorbei, wer sich traut, Solidarität mit den Journalisten auszudrücken, die hier noch immer täglich die Zeitung Cumhuriyet (Republik) produzieren. Eine kleine Gruppe von Demonstranten protestiert lautstark vor dem Haus im Istanbuler Zentrum für die „Freiheit der Medien“. Der Zaun ist mit Transparenten behängt, auf denen „Journalismus ist kein Verbrechen“ oder „Pressefreiheit!“ steht.

Am Montag hatte die Polizei 13 Mitarbeiter des Traditionsblattes festgenommen, darunter Chefredakteur Murat Sabuncu und die Kolumnisten Aydin Engin, Kadri Gürsel und Hikmet Cetinkaya. Der Geschäftsführer Akin Atalay und Ex-Chefredakteur Can Dündar entgingen ihrer Festnahme nur, weil sie sich im Ausland aufhalten. Aus Protest erschien die Zeitung am Dienstag mit weißen Flecken – dort, wo eigentlich die Kolumnen von zwei verhafteten Redakteuren stehen sollten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Cumhuriyet-Mitarbeitern vor, sie hätten die Propaganda der Kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Bewegung des Islampredigers Fethullah Gülen unterstützt. Die Regierung macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putsch vom Juli verantwortlich. „Das ist absolut abwegig“, sagt Politikredakteurin Nazan Özcan. Aber es spiele längst keine Rolle mehr, ob es tatsächlich eine Verbindung zu einer dieser Organisationen gebe. „Es geht jetzt darum, die letzte starke kritische Stimme in der Türkei mundtot zu machen.“ Angesichts der Lage hat die erfahrene Journalistin erstaunlich gute Laune. „Erdogan will uns stoppen, doch wir werden weiter eine gute Zeitung für unsere Leser machen.“

Cumhuriyet ist die älteste und wichtigste Tageszeitung der Türkei, „der Heilige Gral des türkischen Journalismus“, wie die Kolumnistin Ahu Özyurt schrieb. Rund 200 Journalisten und Autoren arbeiten für das linksliberale Blatt, das 1924 von einer Stiftung gegründet wurde und in seiner bewegten Geschichte einer Vielzahl politisch motivierter Anschläge und staatlicher Repressionsversuche ausgesetzt war. Sieben Redakteure und Kolumnisten wurden ermordet, Bombenanschläge verübt, es gab Publikations- und Internetsperren.

Jahrzehntelang sah sich das Blatt vor allem als Flaggschiff des Kemalismus, wandelte sich aber seit dem Antritt des vorherigen Chefredakteurs Can Dündar vor drei Jahren zu einer Zeitung mit couragierten Reportagen und kritischen Investigativ-Recherchen. Kurz vor der Parlamentswahl im Juni 2015 enthüllte Cumhuriyet brisante Details über mutmaßliche Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an Islamisten in Syrien – und rückte damit voll ins Visier von Staatschef Erdogan.

Seit Erdogans AKP-Regierung die Medien gleichschaltet, hat Cumhuriyet trotz ihrer Auflage von nur knapp 50 000 Exemplaren noch mehr an Bedeutung gewonnen und erhielt im September sogar den „Alternativen Nobelpreis“ für ihren „furchtlosen investigativen Journalismus“. Online zählt sie zu den zehn wichtigsten Nachrichtenportalen der Türkei.

Im fünften Stock des Cumhuriyet-Gebäudes liegt das Büro von Orhan Erinc, 80-jähriger Direktor der Cumhuriyet-Stiftung. Der Mann ist eine Legende, seit 53 Jahren bei Cumhuriyet, jahrzehntelang Vorsitzender des türkischen Journalistenverbandes. In seinem Büro hängen drei Bilder und ein Teppich mit dem Gesicht Kemal Atatürks, des Gründers der modernen Türkei. „Das ist die ernsteste Lage, mit der wir je konfrontiert waren“, sagt der alte Mann. „Die Pressefreiheit in der Türkei existiert praktisch nicht mehr.“ Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft nennt er lächerlich. „Ich habe schon in den 90er-Jahren Kolumnen gegen die Gülenisten geschrieben, 2002 nannten wir sie eine gefährliche Organisation!“ Nein, die Regierung fühle sich bedroht, weil Cumhuriyet die einzige und letzte Oppositionszeitung sei, die mit echten Quellen und seriösen Recherchen arbeite.

Tatsächlich reicht es in der Türkei jetzt schon, die falschen Leute zu interviewen, um unter den Verdacht der Terrorunterstützung zu geraten. 130 Journalisten sitzen in Haft, mehr als in jedem anderen Land der Erde. Insgesamt 168 Medienorganisationen wurden seit dem gescheiterten Putsch per Notstandsdekret geschlossen.

Gegen neun Uhr abends verlässt Orhan Erinc die Redaktion. Sorgenvoll blickt er auf die Demonstranten. „Wir haben versucht, Demokratie und Pressefreiheit in die Türkei zu verankern“, sagt er. „Aber wie es aussieht, haben wir verloren. Trotzdem dürfen wir uns nicht ergeben. Niemals.“ Dann geht er durch die Polizeisperre.

zur Startseite