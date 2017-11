Ohne Veränderung geht es nicht Wer seine Unternehmenskultur nicht entwickelt, wird das bald auch an den Umsatzzahlen sehen, ist Coach und Buchautor Richard Glahn überzeugt.

Richard Glahn hat als Coach schon viele Unternehmen kennengelernt. Er weiß, egal, wie gut die Besten in einem Unternehmen arbeiten: Über den Erfolg entscheiden die Schlechten. Wer das ändern will, muss sich um die Unternehmenskultur kümmern. Was dabei zu beachten ist, erklärt der Buchautor im Interview.

Herr Glahn, die Unternehmenskultur und ihr Wandel ist in aller Munde. Welche Firmen haben den größten Entwicklungsbedarf?

Ich würde es weder von der Größe noch vom Alter eines Unternehmens abhängig machen. Die Ausgangssituation ist in den meisten Unternehmen sehr ähnlich: Es gibt Bereiche, die gut arbeiten, und solche, in denen weniger Leistung erbracht wird. Sich dann aber nur auf diese zu konzentrieren, führt nicht zum bestmöglichen Ergebnis. Das bestmögliche Ergebnis erreichen wir, indem wir es dem gesamten Gefüge ermöglichen, sich zu verbessern. Erst dann können Kunden entlang des gesamten Prozesses, vom Vertrieb bis zur Auslieferung des Produkts, optimal bedient werden. Das ist in Unternehmen aller Branchen so.

Gibt es sensible Phasen, in denen Unternehmenskultur reift?

Meine Kunden haben oft sehr intensive Phasen des Wachstums hinter sich. Dabei wird dann vernachlässigt, die Strukturen nachzuziehen. Ähnliches kann man auch bei Start-ups sehen. Deren wirtschaftlicher Erfolg wird am Anfang vor allem von der Technologie bestimmt. Ab einer gewissen Unternehmensgröße müssen sich Abteilungen und Bereiche bilden, die eine Kultur der Interaktion entwickeln. Das ist eine Herausforderung, für Gründer und ebenso wie für wachsende Mittelständler.

Unterscheidet sich die Unternehmenskultur im Osten von der im Westen?

Heute würde ich sagen: unwesentlich. Zu Zeiten der DDR wurden Unternehmen sehr hierarchisch geführt. Chefs, die Chef blieben, haben dieses Führungsmodell in die neue Zeit mitgenommen. Das war Anfang der 1990er- Jahre durchaus sinnvoll. Die Lage war schwierig, über Nacht sind ganz Märkte weggebrochen. Da vermittelte die Autorität durchaus Sicherheit. Auch im Westen war in den 1990er-Jahren ein traditioneller Führungsstil noch recht weit verbreitet. Seither haben sich die Zeiten jedoch geändert. Heute geht es in Ost und West darum, Verantwortung an die Mitarbeiter abzugeben und sich damit als Führungskraft auch die notwendigen Freiräume für die Bearbeitung strategischer Themen zu schaffen.

Studium an der Universität Mannheim in Betriebswirtschaftslehre, Geistes- und Sozialwissenschaften. Promotion an der Technischen Universität Darmstadt. Bei der weltweit agierenden Maschienenbauer KK&K AG war Glahn in Personalunion für die Bereiche Strategisches Marketing, Unternehmenskommunikation und Inhouse Consulting verantwortlich. Er entwickelte eine sehr effizientes Programm. Seit 2010 hat der Autor 38 Industrie-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen in Deutschland und international begleitet. Privat steht für Richard Glahn die Familie im Vordergrund. Er beschäftigt sich mit fremden Sprachen und Kulturen, treibt Sport. Literatur-Tipp: Richard Glahn „Erfolg gestalten – So entwickeln Führungskräfte und Mitarbeiter gemeinsam die Unternehmenskultur", ISBN 978-3593507620, erschienen im Campus Verlag für 39,95 Euro.

Sie werden als Coach oft von der Geschäftsführung oder den Inhabern gebucht. Ist da die Ablehnung der Belegschaft nicht programmiert?

Wandel bringt immer auch Unsicherheit. Ich arbeite mit einem Konzept, das in drei Stufen viel Gelegenheit bietet, diese Unsicherheit abzubauen. Schrittweise optimieren die Mitarbeiter alle Tätigkeiten, egal ob am Arbeitsplatz, in ihrer Arbeitsgruppe und in gruppenübergreifenden Prozessen. Mit jeder Verbesserung machen sie die Erfahrung, dass Wandel Spaß machen kann. Unaufhaltsam gewinnen sie Freude daran, ihre Ideen zur Verbesserung einzubringen – vorausgesetzt, die Führungskräfte lassen den Freiraum.

Was ist einer der häufigsten Fehler bei der Etablierung einer Unternehmenskultur?

Die Mitarbeiter nicht mitzunehmen und stattdessen zu versuchen, Verbesserungen von oben zu verordnen. Das wird nicht akzeptiert. Ebenso wenig hilft ein Abgucken bei anderen Firmen, denn wer versucht, in anderer Leute Fußstapfen zu treten, der kann diese nicht überholen. Einzigartigkeit entsteht nur intern. Daher tun Führungskräfte gut daran, ihren Mitarbeitern für Verbesserung viel Freiraum zu bereiten.

Sind es nicht oft Sparpläne, die die Debatte um Unternehmenskultur auslösen?

Vielleicht manchmal sogar zu oft. Betriebswirtschaftlich ist dies durchaus legitim. Nur muss man sich darüber bewusst sein, dass der Begriff Kosteneinsparungen nicht zu Motivation führt. Im Gegenteil, beim Ziel Kosteneinsparungen fürchten die Mitarbeiter intuitiv einen Schrumpfungsprozess. Viel motivierender ist es, einen Veränderungsprozess verbindlich unter das Vorzeichen zu stellen, wachsen zu wollen.

Welche Rolle spielen die Führungskräfte?

Eine sehr wichtige. Sie haben es in der Hand, ob eine Entwicklung der Unternehmenskultur überhaupt in Gang kommt. Das beginnt bei der Frage, welche Ziele das Unternehmen verfolgt. Sie müssen von der Unternehmensleitung klar definiert und kommuniziert werden, um in der gesamten Belegschaft Orientierung zu stiften.

Die Digitalisierungswelle rollt. Was heißt das für die Kultur in einem Unternehmen?

Ich finde die Unternehmen überzeugend, die nicht einfach auf den Zug aufspringen, sondern beobachten und mit Augenmaß entscheiden. Wichtig ist, wesentliche Entwicklungen nicht zu verschlafen, dabei aber die Menschen mitzunehmen. Unterm Strich wird es auch in einer digitalisierten Welt so sein, dass motivierte und mitdenkende Mitarbeiter den Erfolg gestalten.

Sind die Arbeitgeber auf die Möglichkeiten der dezentralen Arbeitsorganisation vorbereitet?

Zum Teil. Egal wie häufig man durch das Werkstor geht, wenn ich die Werte des Unternehmens für mich angenommen habe, lebe ich sie auch im Homeoffice. Damit das für einen möglichst großen Teil der Belegschaft gilt, ist es wichtig, dass Führungskräfte entsprechende Werte nicht nur versuchen zu vermitteln, sondern selbst leben.

Das Gespräch führte Ines Mallek-Klein.

