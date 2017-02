Ohne Umstieg nach München und Prag Der Fernreiseanbieter Flixbus macht mehr Angebote von und nach Görlitz. Aber alle verrät er noch nicht.

Nach anfänglichem Zögern werden die Flixbusse für Fernreisen gut genutzt. Längere Fahrzeiten werden durch geringe Ticketpreise ausgeglichen, und so nutzen vor allem Pendler, Studenten und auch Städte-Tagestouristen verstärkt diese Angebote, die deshalb ausgebaut werden sollen. © dpa

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Umstieg nach Berlin will, ist mit der Bahn schlecht beraten. Mit dem Bus indes geht das. Es ist ein Umweg, es dauert länger, dafür ist es preiswerter.

Das Fernbusunternehmen Flixbus hat zwar im vergangenen Sommer sein Angebot in der Lausitz „dem Bedarf angepasst“, von Görlitz aus rollen die grünen Busse aber weiter in die Hauptstadt und zurück, mal zwei-, mal einmal täglich. Das Unternehmen zeigt sich dabei mit der Nachfrage zufrieden. „Görlitz ist für uns unbedingt auch weiterhin ein sehr wichtiger Halt“, sagt Flixbus-Sprecherin Marika Vetter, zudem habe in Bautzen das Reiseinteresse zugelegt. Beide Städte hätten die meisten Busfahrgäste in der Oberlausitz, genaue Zahlen veröffentlicht das Unternehmen indes nicht. Eine Fahrt nach Berlin dauert je nach Lage einer der sieben dortigen Zielstationen reichlich vier Stunden. Haltestellen unterwegs werden in Bautzen, Kleinwelka, Neschwitz, Königswartha, Groß Särchen, Wittichenau, Hoyerswerda, Spremberg und Cottbus angefahren. Tickets für die Reise kosten unter zehn Euro, und Flixbus hält auch konsequent an seiner Regel fest: Je früher gebucht, desto billiger.

Im vergangenen Jahr hatte Flixbus den Anbieter Postbus übernommen, der bis dahin von Görlitz aus Dresden, aber auch Hannover und München ansteuerte. Das wurde bei der Übernahme zunächst eingestellt, intern aber Erhebungen zum Bedarf unternommen. „Am 7. April ist es nun soweit, wir starten wieder von Görlitz aus nach Dresden und direkt weiter bis nach München“, teilt Marika Vetter mit. Unterwegs nach Bayern sind Haltestellen in Chemnitz, Zwickau und Regensburg vorgesehen. Auch hier greift bereits das Frühbucherprinzip: „Wer will, kann schon jetzt dafür Tickets erwerben“, sagt die Unternehmenssprecherin und verweist auf das Internetportal von Flixbus.

Auch das bei der Postbus-Übernahme abgegebene Versprechen zur Prüfung von Touren jenseits der Grenze werde bald erfüllt. „Ab dem Frühsommer wollen wir von Görlitz aus über Bautzen und Dresden direkt nach Prag fahren“, kündigt Marika Vetter an. Genaue Takt- und Reisezeiten sind noch in Arbeit. Das gilt auch für weitere Streckenüberlegungen. „Darüber sagen wir aber solange noch nichts, bis alle Planungs- und vor allem Genehmigungsphasen durch sind“, bittet die Flixbus-Vertreterin um Verständnis. Auf jeden Fall aber sei für die zweite Jahreshälfte noch mit einem weiteren Busangebot ab Görlitz zu rechnen. Offen bleibt, ob das Polen betreffen könnte. Wegen der vorhandenen grenzüberschreitenden Eisenbahnlinien sei bei Flixbus vorerst der Schwerpunkt auf tschechische Reiseziele gelegt worden. Dass auch Polen eines Tages angesteuert wird, ist dennoch zu erwarten. Immerhin setzt Flixbus seit 2015 verstärkt auf den Ausbau internationaler Busnetze und fährt mittlerweile in Frankreich, Italien, Österreich, den Niederlanden, Kroatien sowie grenzüberschreitende Linien bis nach Skandinavien, Spanien, England und Tschechien.

„Das ist nur in Partnerschaft möglich“, bestätigt die Unternehmenssprecherin: „Unsere Busse werden regional betreut, meist von Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung.“ So stehen hinter dem Fernbusriesen mittlerweile ein internationales Team mit fast tausend Mitarbeitern an Standorten in München, Berlin, Paris, Mailand, Zagreb, Kopenhagen sowie mehrere tausend Partner-Fahrer aus ganz Europa. Sie beförderten seit Unternehmensgründung 2013 bisher 60 Millionen Fahrgäste. Gut zu wissen, dass darunter auch zunehmend mehr Görlitzer sind.

