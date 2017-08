Ohne Traktor geht es nicht Trecker sind Arbeitstiere – und ein Lebensgefühl. Das wird morgen beim achten Treffen in Kreba-Neudorf gefeiert.

Das Traktorentreffen in Kreba-Neudorf ist ein großer Höhepunkt fürs Dorf. Bei Ivo Ullrich (vorn mit der Säge) sowie André Ullrich, Michael Thierbach, Falk Perschmann, Holger Ladusch, Thiemo Ullrich und Benjamin Krause (v. li.) laufen die Fäden dafür zusammen. © andré schulze

Wie lässt sich ein 800 Kilogramm schwerer Eichenstamm bewegen? Am besten mit dem Radlader. Da sind sich die Traktorenfreunde in Kreba-Neudorf einig. Der 3,50 Meter lange Klotz mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern war bei einem Neubau in der Ortslage im Wege. Er wurde auf die Festwiese in Kreba transportiert, wo ihm eine hübsche Zukunft bevorsteht. Die Traktorenfreunde setzen da voll und ganz auf das Können des polnischen Holzkünstlers Lech Beben. Der wird am Sonnabend mit seiner Motorsäge daraus eine Figur formen. „Am besten irgendwas typisch Ländliches“, wünscht sich André Ullrich. Womöglich hat der Künstler aber auch eine ganz andere Idee. Fünf bis sechs Stunden wird das Ganze dauern – und einer der Höhepunkte beim diesjährigen Traktorentreffen in Kreba-Neudorf sein.

Traktoren sind „Arbeitstiere“ und für alles Mögliche gut. Sie kommen auf dem Feld genauso zum Einsatz wie beim Holzeinschlag im Wald. Oder beim Winterdienst. Oder. Oder. Oder. Auch der Radlader wird nicht bloß zur Show herangeholt. Die Traktorenfreunde könnten noch eine ganze Menge mehr aufzählen. Schließlich hat jeder von ihnen selbst einen Traktor. Mindestens. „Der Trend geht zum Zweittraktor“, sagt einer von ihnen und die anderen kommentieren es lachend. Weil sie allesamt große Fans sind, gibt es das Traktorentreffen. 2010 organisierte Holger Ladusch mit einem Kumpel das erste. „Eine Schnapsidee war das“, sagt er. Viel kleiner als heute, aber der Anfang war gemacht. Im Jahr darauf wurde der Verein gegründet. Der hat 23 Mitglieder im Alter zwischen 20 und 54 Jahren, darunter drei Frauen. Selbst die können – wie sollte es anders sein – Traktor fahren. Und ganz klar, dass die Älteren ihre Begeisterung für die Trekker gern an Kinder und Enkel weitergeben. Besser als Computerspielen, finden sie.

An diesem Sonnabend findet das mittlerweile 8. Treffen statt. Sie selbst sind mit ihren Treckern der Baujahre 1955 bis 2015 vom Eigenbautraktor mit sechs PS bis zum Rambo mit 165 PS vertreten. Nach oben, so sagt Holger Ladusch, sei da alles offen. Zu DDR-Zeiten wären solche Riesen undenkbar gewesen. „Manche Traktoren sind Kaltstarter. Da dreht man den Schlüssel rum und los geht‘s“, erklärt André Ullrich. Bei anderen müsse man erst vorglühen. Wenn die Kringel aufsteigen, gibt es für Freaks kein Halten mehr. „Uns fasziniert die alte Technik“, sagt Falk Perschmann. Früher habe man alles selbst reparieren können, ohne Laptop und Co. Heutzutage strotzen die Traktoren wie jedes moderne Auto nur so vor Elektronik. Da heißt es Klimaanlage statt Vollklima durch Wind und Wetter.

Zwischen 65 und 85 Traktoren werden am Sonnabend erwartet. „Es ist schon eine feine Sache, wenn die Raritäten angerollt kommen, die man sonst nur aus Büchern kennt“, findet Holger Ladusch. Der älteste Trecker, der bisher in Kreba auftauchte, wurde 1934 gebaut. Bis in die 1920er Jahre waren Dampfmaschinen im Einsatz. So eine mal hierher zu bekommen, das wäre schon ein ganz besonderes Highlight. Neben der Technik sei es aber „auch die Ehrfurcht davor, wie sie früher auf den Feldern schuften mussten“, warum sich die Organisatoren des Traktorentreffens so in ihr Hobby hineinknien. Beim Grubberziehen wird nach PS-Klassen getrennt gewetteifert, wer mit dem Grubber am schnellsten eine vorgegebene Strecke bewältigt.

„Traktor ist ein Lebensgefühl“, darin stimmen die Traktorenfreunde überein. So wie Holz. „Man kann ohne dem leben, aber es macht keinen Sinn“, sagt Falk Perschmann. Ein Holzkünstler ist zwar zum ersten Mal dabei, die Holzecke aber gibt es von Anfang an. Holzbearbeitung wird da demonstriert. Diesmal wollen sie eine Sitzgruppe für den Verein bauen. Die Bretter dafür werden direkt auf der Festwiese zugesägt. Erstmals integriert ist ein Oldtimertreffen. Während einer Ausfahrt von Reichwalde machten mal 15 Fahrzeuge auf der Festwiese in Kreba Halt. Das kam richtig gut an und soll nun das Fest bereichern.

Am heutigen Freitag haben die Traktorenfreunde alle Hände voll zu tun, um das Zelt aufzubauen, die Leitungen für Strom und Wasser zu verlegen und vieles mehr. Die meisten aus dem Verein haben dafür Urlaub genommen. Sie freuen sich auf morgen. Längst ist das Traktorentreffen zu einem Höhepunkt fürs ganze Dorf geworden. Am Abend sitzt man dann beisammen, „um den Sommer gemütlich ausklingen zu lassen“, so André Ullrich.

Traktorentreffen am 2. September, ab 9 Uhr, auf der Festwiese in Kreba. Ab 10 Uhr Blasmusik, Wettkämpfe und Kinderprogramm, Ab 15 Uhr große Ausfahrt. Außerdem Kettensägenskulpturen, Holzecke sowie Musik und Tanz am Abend. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

