Ohne Ticket, dafür mit 3,92 Promille Der Mann ist mit dem Trilex-Zug von Görlitz nach Bautzen unterwegs gewesen, aber war kaum noch ansprechbar. Die Bundespolizei Ebersbach musste kommen.

Am Bahnhof Bautzen endete die Fahrt für den betrunkenen Schwarzfahrer. © Uwe Soeder

Beamte der Bundespolizei Ebersbach haben am Montagnachmittag einen stark alkoholisierten Schwarzfahrer in Bautzen aus dem Zug holen müssen. Die Trilex-Zugbegleiterin von Görlitz nach Dresden verständigte die Beamten schon während der Fahrt. „Der 39-jährige deutsche Fahrgast ist kaum ansprechbar gewesen und konnte keine Fahrkarte vorlegen“, teilt Bundespolizeisprecher Alfred Klaner mit.

Der Mann musste von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Beim Halt in Bautzen nahmen ihn die Bundespolizisten in Empfang. „Sie stützten den Mann beim Ausstieg und übergaben ihn an den verständigten Notarzt“, so Klaner. Er muss sich einem Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen stellen. (szo/tc)

