Ohne Schlaglöcher nach Freital Was die Freitaler schon geschafft haben, klappt nun auch in Dresden. Auf der Potschappler Straße gibt es glatten Asphalt.

Im Mai 2016 hatten die Arbeiten begonnen. © René Meinig

Wer vom Dresdner Süden aus nach Freital will, der hat jetzt eine schlaglochfreie Verbindung mehr. Nach 18 Monaten haben die Arbeiter die Potschappler Straße geräumt. Über 1 200 Meter Fahrbahn sind nun mit einer glatten Asphaltschicht ausgestattet. Die Fußwege sind auf modernem Stand. Stolperfallen und geflickte Straßenabschnitte sind verschwunden. Mit der Freigabe ist die weiträumige Umleitung von und nach Freital über die Karlsruher und Burgker Straße damit nicht mehr erforderlich. Die Ampel an der Kreuzung Burgker Straße/Kohlenstraße/Kleinnaundorfer Straße wurde am Donnerstag abgeschaltet.

Im Mai 2016 hatten die Arbeiten begonnen. Viele Anwohner haben lange darauf gewartet und die Bauarbeiter unterstützt. „Das Bauvorhaben hat eine sehr hohe Akzeptanz bei den Anliegern erfahren“, teilt die Stadtverwaltung mit. „Für das entgegengebrachte Verständnis bedankt sich das Straßen- und Tiefbauamt.“ Für den Ausbau der Potschappler Straße inklusive der Verlegung neuer Leitungen wurden 2,6 Millionen Euro investiert.

Die Potschappler Straße endet am Ortseingang nach Freital. Die Straße dort ist schon länger ausgebaut. (SZ/acs)

