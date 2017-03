„Ohne Schiedsrichter gibt es keine Spiele“ Günter Urban ist Staffelleiter der Fußball-Landesklasse Mitte und froh, dass seine Staffel ohne Punktabzüge wegen der Nichterfüllung des Solls blieb.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Wilsdruffer Robin Jasinski (am Ball) zieht vor dem Gröditzer Tobias Gängler (rechts) ab. Beide Teams spielen eine ordentliche Saison in der Fußball-Landesklasse Mitte und werden in der kommenden Serie wieder in einer 14er Staffel spielen. © Karl-Ludwig Oberthuer Der Wilsdruffer Robin Jasinski (am Ball) zieht vor dem Gröditzer Tobias Gängler (rechts) ab. Beide Teams spielen eine ordentliche Saison in der Fußball-Landesklasse Mitte und werden in der kommenden Serie wieder in einer 14er Staffel spielen.

Günter Urban: Der 78-Jährige ist Staffelleiter der Fußball-Landesklasse Mitte sowie Gründungsmitglied des Sächsischen Fußballverbandes.

Ohne das Ehrenamt geht auch im Amateurfußball nichts. Günter Urban, 78, ist seit Jahrzehnten mit dem Sport um das runde Leder eng verbunden. Der Rentner ist Gründungsmitglied des Sächsischen Fußball-Verbandes und seit 2010 als Staffelleiter für den SFV im Einsatz. Seit 2014 ist er für die Landesklasse Mitte zuständig. Von 1978 bis 2014 war Günter Urban als Schiedsrichter-Beobachter in den Stadien unterwegs. Das Ehrenmitglied des SFV spielte in seiner Jugend selbst aktiv Fußball bei Empor Tabak Dresden. Später war er mehr als 400 Mal in der Bezirksklasse als Schieds- oder Linienrichter im Einsatz. Als Auszeichnung erhielt er u. a. vom SFV die Ehrennadel in Gold.

Herr Urban, können Sie bitte kurz noch etwas zu Ihrer Person sagen?

Ich bin seit 42 Jahren verheiratet, habe einen Sohn und zwei Enkel. Ab 1964 war ich als Industriebau-Ingenieur tätig, ab 1983 Sachgebietsleiter im Sportstättenbetrieb Dresden. Seit 14 Jahren genieße ich das Rentnerleben.

Ein Leben rund um den Fußball. Gibt es da überhaupt ein Ereignis, welches Sie hervorheben würden?

Spontan fällt mir der XVI. Ordentliche UEFA-Kongress ein, der im April 1982 in Dresden über die Bühne ging. Ich war damals im Auftrag des Fußball-Verbandes der DDR

der Leiter des Organisationsbüros.

Zum aktuellen Geschehen. Wie erleichtert sind Sie, dass die Großenhainer sich dazu bekannt haben, in die Landesliga aufsteigen zu wollen?

Ja, ich bin schon erleichtert. Aber es stehen noch einige Spieltage aus und es kann auch an der Spitze noch viel passieren. Dennoch werden einige Vereine der unteren Spielklassen jetzt schon aufatmen, dass sich so etwas wie 2016 nicht wiederholt. Der Nichtaufstieg eines Staffelsiegers hat ja Folgen für die Abstiegsfrage in der Landesklasse, der Kreisoberliga und so weiter.

Die Qualität in der Landesklasse hat nachgelassen. Wären Sie für eine Reduzierung auf drei Staffeln?

Ja, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Mit drei Staffeln würde ich die Hoffnung verbinden, dass sich das Niveau der Spiele und auch die Zuschauerzahlen wieder verbessern. Eine Reduzierung bringt allerdings auch Probleme mit sich. Wie ordnet man die 13 Kreismeister als Aufsteiger zu?! Ohne Relegationsspiele würde das wohl nicht gehen. Zu diesem Thema gibt es derzeit viele Meinungen, Fragen und Gesprächsbedarf mit Verantwortlichen in den Kreisen und Vereinen. Vor 2018/19 wird es diesbezüglich keine Veränderungen geben.

Wie oft sind Sie selbst vor Ort auf den Fußballplätzen?

Ich gehe in der Regel jedes Wochenende zu einem Spiel „meiner“ Staffel. In dieser Saison habe ich bereits 19 Spiele gesehen. Bis vor sieben Jahren war ich zudem als Schiedsrichter-Beobachter an jedem Wochenende unterwegs.

Haben Sie einen Lieblingsverein?

Nein, bin kein Fan einer bestimmten Mannschaft, verfolge aber natürlich die Entwicklung bei Dynamo, in Aue, bei RB Leipzig oder in Zwickau. Und nicht zu vergessen die „meines“ Vereins SC Borea Dresden, ehemals TuR Übigau, wo ich seit 1967 Mitglied bin.

Sehr umstritten sind die Punktabzüge wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls. Was halten Sie davon?

Ohne Schiedsrichter gibt es keine Spiele, das sollten wir uns immer vor Augen führen. Auch die Vereine sind in der Pflicht, hier etwas zu tun. Und es gilt die Gleichbehandlung. Jeder Verein weiß, dass Punktabzüge drohen, sollte das Schiedsrichter-Soll zum wiederholten Mal nicht erfüllt werden. In diesem Spieljahr blieb die Staffel Mitte davon verschont.

Zuletzt gab es viele Diskussionen, weil die SG Kreinitz ein Punktspiel absagte, da einige ihrer Spieler an diesem Tag eine Bundesligapartie im Berliner Olympiastadion anschauen wollten. Ihre Meinung dazu?

Der Rahmenterminplan ist lange bekannt, darauf muss und kann sich jeder Verein einstellen. Zudem konnte der von den Kreinitzern angestrebten Verlegung auf die Osterfeiertage nicht zugestimmt werden, da für den SV Wesenitztal bereits ein Nachholspiel für diesen Zeitraum terminiert wurde. Dennoch erfolgte die kurzfristige Absage der Kreinitzer am Spieltag. Ich finde das sportlich nicht fair.

Die Winterpause in der Landesklasse Mitte ist fast vier Monate lang. Zu lang?

Auch so ein Thema, das schon lange diskutiert wird. In dieser Saison waren es zehn Wochen. Und die Platzverhältnisse gaben den Spiele-Planern Recht, es ging fast nichts mehr. Auch auf den Kunstrasenplätzen nicht. Selbst innerhalb der Klubs gibt es dazu unterschiedliche Auffassungen zwischen Trainerstab und Vereinsleitung. Es weiß eben keiner, wie das Wetter wird.

In Ihrem halbjährlichen Staffelbericht werden auch „Vorkommnisse“ benannt. Was war die höchste Geldstrafe, die ausgesprochen wurde?

In den letzten sechs Serien gab es Sportgerichtsurteile mit bis zu 800 Euro Geldstrafe wegen Nichtantretens und Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls sowie nach dem Spielabbruch in Lommatzsch. Die Höchststrafe für einen Spieler lag bei 120 Euro.

Wie viele E-Mails, Schreiben oder Anrufe erhalten Sie im Schnitt pro Woche?

Das hält sich in Grenzen. Nur am Ende der Saison und in Vorbereitung des neuen Spieljahres zieht es merklich an. Dank der modernen Technik ist die Arbeit des Staffelleiters aber überschaubar.

Was würden Sie nach dieser LKL-Saison gern in der SZ lesen?

Im Spieljahr 2017/18 ist die Landesklasse Mitte mit vier ihrer ehemaligen Mannschaften in der Landesliga vertreten.

Dann müssten aber die Freiberger in der Landesliga verbleiben?!

Ja, das ist vollkommen richtig. Und wir hätten in der Fußball-Landesklasse Mitte nach dieser Saison dann „nur“ drei Absteiger, um wieder die ursprüngliche Staffelstärke von 14 Teams zu erreichen.

Gespräch: Jürgen Schwarz

