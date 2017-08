Ohne Sachsen geht die Chose nicht Nun arbeitet auch Neo Rauch in Bayreuth. Er macht das Bühnenbild für den „Lohengrin“ des kommenden Jahrgangs.

Malerstar Neo Rauch arbeitet nun auf dem Grünen Hügel. © Thomas Kretschel

Was wäre Bayreuth ohne Sachsen?! Ohne die Arbeit von Dirigenten wie Hartmut Haenchen, der im vorigen Jahr die „Parsifal“-Premiere auf dem Grünen Hügel rettete, oder Christian Thielemann, der in diesen Tagen in Bayreuth bejubelt wird?

Katharina Wagner, Chefin der Bayreuther Festspiele, darf sich nun über die Zusammenarbeit mit dem Maler Neo Rauch freuen: Der Leipziger wird im kommenden Jahr das Bühnenbild für die „Lohengrin“-Inszenierung von Regisseur Yuval Sharon gestalten. „Er wird uns in eine andere Bildwelt entführen. Das hat eine große Magie, das wird bildgewaltig werden im besten Sinne“, sagte die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner und schwärmte von der Kraft, die schon das Modell habe.

Rauch malt rätselhafte Bildergeschichten, deren Personal Seltsames verrichtet. Die Figuren sind wie aus der Zeit gefallen, haben ein wenig vom Fleiß sozialistischer Arbeiterhelden. Zugleich wirken sie in ihrem Tun nicht besonders zielorientiert, so als wären sie einem Traum entsprungen. Faszinierend und suggestiv sind sie allemal. Irgendwie zwischen göttlicher Sphäre und irdischem Jammertal. Das passt wunderbar, denn in diesen Regionen bewegt sich auch Wagners Oper um den Gralsritter Lohengrin, der auf einem Schwan „angeritten“ kommt, um die Herzogin von Brabant zu beschützen. Doch sie darf ihn nicht nach seinem Namen fragen. Als sie es tut, muss er sie verlassen.

Rauch kam 1960 in Leipzig zur Welt und wuchs in Aschersleben bei seinen Großeltern auf. Seine Eltern – beide Künstler – kamen bei einem Zugunglück ums Leben. Leipzig ist bis heute seine Heimat geblieben, er hat sein Atelier in der Baumwollspinnerei, Tür an Tür mit seiner Frau, der Malerin Rosa Loy. Einblicke in sein Studio und seine Arbeit gibt der international gefragte Künstler im Film „Neo Rauch – Gefährten und Begleiter“ von Nicola Graef, der ab 8. September als DVD zu haben ist.

zur Startseite