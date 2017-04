Ohne Rücksicht RB Leipzig empfängt mit dem abstiegsbedrohten FC Ingolstadt den Ex-Klub seines Trainers.

Ralph Hasenhüttls Mannschaft trifft auf seinen ehemaligen Verein. © dpa

Für Sentimentalitäten hat Ralph Hasenhüttl gegen seinen abstiegsbedrohten einstigen Verein FC Ingolstadt keinen Sinn, und auch die Wünsche seines Sohnes Patrick spielen am Sonnabend für 90 Minuten keine Rolle. „Wir brauchen die Punkte auch“, sagte Trainer von RB Leipzig. „Wir wollen einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation tun. Das ist das Einzige, was mich interessiert.“

Er gab sich vor dem brisanten Duell betont cool. Wie der 49-Jährige mit der Situation umgehe, dass er mit einem Erfolg die Gäste dem Abstieg noch näher bringen würde, wurde Hasenhüttl gefragt – den Klub, mit dem er vor zwei Jahren in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen war.

„Daran denke ich nicht“, sagte Hasenhüttl. „Auch wenn sie keine Punkte gegen uns machen, ist noch nicht alles verloren.“ Nicht alles, aber womöglich doch viel: Immerhin könnte der Rückstand der Schanzer auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte anwachsen – bei noch drei ausstehenden Spielen eine Vorentscheidung.

Eine Niederlage dürfte auch Patrick Hasenhüttl nicht gefallen. Der 19-Jährige stürmt für die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt in der Regionalliga und lebte mit seinem Vater bis zum vergangenen Sommer in einer Papa-Sohn-Wohngemeinschaft. „Ihm ist das nicht egal. Er ist Teil des Vereins und zittert mit, dass er in der Bundesliga bleibt. Das war aber kein Diskussionsthema bei uns“, sagte der Vater: „Er soll seinen Weg gehen – egal, ob Ingolstadt in der ersten oder zweiten Liga spielt.“

Angetrieben wird Hasenhüttl auch noch vom Hinspiel. Nach acht Erfolgen hintereinander gab es im Dezember beim damaligen Tabellenletzten die erste Punktspiel-Niederlage für den Aufsteiger. „Ich verliere nicht gern zweimal gegen eine Mannschaft. Allein daraus entsteht schon Motivation. Wir wollen die Niederlage vergessen machen. Darauf arbeiten wir hin.“

