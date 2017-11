Kommentar Ohne Radwege kein Radverkehr Auf vielen Straßen, etwa der B 169, wird kaum ein Radfahrer unterwegs sein, weil es lebensgefährlich ist, meint DA-Lokalreporter Jens Hoyer.

Jens Hoyer ist Reporter in der Lokalredaktion des Döbelner Anzeigers. © André Braun

In den 90er Jahren gab es in Döbeln die vorerst letzte Verkehrserhebung. Zehn Prozent des Verkehrs machten damals Radfahrer aus. Das klingt erst einmal nicht viel, bedeutet aber auch, dass unter den 10 000 Fahrzeugen, die am Tag durch die Kleine Kirchgasse rollen, 1 000 Fahrräder sind. Und die Zahlen dürften angesichts der technischen Entwicklung, des zunehmenden Gesundheitsbewusstseins und der Diskussionen ums Autofahren steigen. Berge sind für E-Bike-Fahrer kein Problem mehr. Auch deshalb wird es Zeit, dass man sich des Problems endlich bewusster wird. Man hört von Verkehrsbehörden immer wieder das Argument, dass Radwege nicht nötig sind, weil dort keine Radler fahren. Falscher Denkansatz. Auf vielen Straßen, etwa der B 169, wird kaum ein Radfahrer unterwegs sein, weil es lebensgefährlich ist. Erst müssen die Wege her, dann werden die Leute sie auch benutzen.

Radfahrer als lästige Nebenerscheinung zu sehen, ist allerdings ein weit verbreitetes Übel. Da wird überholt, was das Zeug hält. Auch bei Gegenverkehr und an Engstellen. Der Radfahrer wird weggedrängelt und ausgebremst. Schönen Gruß übrigens an den Autofahrer, der vor einigen Tagen versucht hat, mich beim Einbiegen auf die Oberbrücke ins Jenseits zu befördern. Dabei ist die Straßenverkehrsordnung eindeutig: Überholt werden darf nur dort, wo genügend Platz ist. Und Platz ist da, wo zum Radfahrer eineinhalb Meter Abstand eingehalten werden. Mehr Rücksichtnahme würde schon viel bringen. Das geht übrigens auch an die Adresse mancher Radfahrer, die draußen ohne Licht rumgurken, Fußgänger bedrängen und rote Ampeln nur für eine Empfehlung halten.

