Ohne Rad auf der Autobahn unterwegs

Verkäufer verhindern Diebstahl Radeberg. Wachsame Verkäufer eines Baumarktes An der Ziegelei in Radeberg haben am Dienstagmittag einen Ladendiebstahl verhindert. Ein 30-Jähriger nahm gegen 11.50 Uhr mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 600 Euro aus den Verpackungen und steckte sie in seine Jackentaschen, als das Personal ihn aufmerksam beobachtete. Dies bemerkt, stellte der Mann die Geräte wieder in die Regale. Die Polizei wurde trotzdem informiert und erfasste die Personalien des Beschuldigten.

Altbatterien gestohlen Königsbrück. In der Nacht zu Dienstag verschafften sich Diebe gewaltsam Zugang zu einem umzäunten Gelände am Königsbrücker Birkenweg. Hier entwendeten sie aus einem unverschlossenen Lagerschuppen 60 Altbatterien im Wert von etwa 600 Euro. Am Zaun entstand rund 500 Euro Sachschaden.

Betrunken mit dem Auto unterwegs Wehrsdorf. Die Polizei hat einen Lkw-Fahrer am späten Dienstagabend in Wehrsdorf auf seinem Grundstück am Auenweg aufgesucht. Zeugen hatten die Beamten darüber informiert, dass ein 66-Jähriger im betrunkenen Zustand mit einem Multicar durch das Dorf fahren würde. Der Kleinlaster soll zudem nicht zugelassen gewesen sein. Im Gespräch mit dem Senior bestätigte sich der Verdacht. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,38 Promille. Die Beamten behielten die Fahrerlaubnis des Mannes ein und veranlassten eine Blutentnahme.