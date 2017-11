Ohne Nachwuchs kein Jugendklub Große Veranstaltungen hat er auf die Beine gestellt, aber auch schwierige Jahre gehabt: Nun schließt der Jugendklub Hagenwerder 8905 endgültig.

Kreativ waren sie, die Mitstreiter des Jugendklubs Hagenwerder. Unter anderem dachten sie sich die Gaudi-Olympiade mit allerhand verrückten Wettbewerben aus. © Privat

Wir schließen, schreiben sie auf der Facebookseite. Und dass es kein sich immer wiederholender Witz ist – kein running gag. Denn die Ankündigung, dass bald Schluss ist, gab es vom Jugendklub Hagenwerder schon mehrfach.

Die vergangenen Jahre waren schwierig. Hauptproblem: zu wenig Mitglieder und kaum neue, die mitmachen wollten. Die Stammmannschaft wurde älter, Arbeitsstellen verlagerten sich ebenso wie Interessen. Aber ohne Nachwuchs wurde es zunehmend schwieriger, das Ganze am Leben so erhalten, bestätigt der Vorsitzende des Klubs, Raik Mönnich. Zwar hätten sich immer wieder Leute gemeldet, die mitmachen wollten, allzu oft seien es am Ende aber nur leere Versprechungen gewesen. Immerhin hatten es die jungen Leute zwischendurch mit Humor genommen. Auf Facebook schrieben sie als Aprilscherz: „Aus Jugendklub 8905 wird Seniorenclub 8905: Da das Durchschnittsalter in Hagenwerder die letzten Jahre deutlich nach oben gegangen ist, haben wir uns entschieden, unseren Tätigkeitsbereich ins Seniorenalter zu verlegen.“ Das knüpften sie an Angebote wie Stricken für Anfänger oder Seniorenpolonaise mit Hits aus den 40ern. Inzwischen ist ihnen das Lachen aber vergangen. „Wir Mitglieder des Clubs haben uns entschieden, den Club zum Jahresende diesmal wirklich zu schließen“, sagt Raik Mönnich. Den Mietvertrag, den sie mit der Stadt hatten, haben sie bereits gekündigt.

Das Ende soll nun eher still sein – nicht mit einer großen Party wie im vergangenen Jahr, nach der es dann doch weiterging. 2017 hatten es die Klubmitglieder noch einmal richtig krachen lassen mit Schweingrillen oder Themenpartys wie der Bowleparty, Summer of Subculture, Chill-out Friday Party, Summer Race oder Sommertanz.

„Es wird diesmal keine Veranstaltung von unserer Seite aus geben, um den Jugendklub doch zu erhalten“, heißt es nun auf Facebook. „Wir blicken auf eine schöne Zeit mit tollen Veranstaltungen zurück.“ Gegenüber der SZ versichert Raik Mönnich: „Es lag bei uns nie am Geld. Auch mit der Stadt hatten wir nie Probleme.“

Das bestätigt das Görlitzer Rathaus. Es hat mit Raik Mönnich regelmäßige Gespräche gegeben. Auch habe die Stadt Unterstützung geleistet. Etwa mit Mietzuschüssen oder Zuschüssen zu Veranstaltungen aus Mitteln des Jugendförderungshaushaltes. Die Höhe der Mittel sei in enger Zusammenarbeit mit dem Verein abgestimmt worden. Dass der Klub nun trotzdem schließt, hört man im Rathaus nicht gern, wie Sylvia Otto bestätigt. „Das ist tatsächlich nicht im Interesse der Stadt. Wir bedauern den Rückzug des Vereins sehr“, sagt sie. Als es schon vor einem Jahr um die Schließung ging, habe es Gespräche gegeben, in deren Ergebnis der Jugendring Oberlausitz als Partner ins Boot geholt worden war, um den Verein als Dachverband zu beraten. Leider hätte das aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Zumal immer alles anständig abgelaufen sei: Fördermittel wurden immer korrekt abgerechnet, regelmäßige Gespräche seien von einer guten Atmosphäre geprägt gewesen. Zu den Veranstaltungen gab es nie Beschwerden oder Unregelmäßigkeiten. Auch die Vorgaben im Mietvertrag seien immer erfüllt worden.

Das Gebäude auf der Berzdorfer Straße in Hagenwerder will die Stadt weiter nutzen. Wie, ist noch nicht geklärt. „Es wäre natürlich wünschenswert, das Gebäude wieder einer öffentlichen Nutzung zuzuführen“, so Sylvia Otto. „Besonders gerne würden wir natürlich eine Nutzung durch Jugendliche sehen und stehen Interessenten als Ansprechpartner zur Verfügung.“

