Ohne Kunst geht es nicht mehr Der Ausfall des Biathlon-Weltcups in Oberhof vor einem Jahr hatte Folgen. Diesmal mangelt es nicht an Schnee – dank teurer Technik.

Für den Thüringer Erik Lesser ist der Weltcup in Oberhof ein Heimspiel. Eine geschlossene Schneedecke kurz vor dem ersten Rennen ist er nicht gewohnt. © dpa

Schneebedeckte Bäume, gespurte Loipen, knackige Minusgrade: Oberhof präsentiert sich am Mittwoch, einen Tag vor Beginn des Biathlon-Weltcups, wie es sich für ein Wintersportzentrum gehört. So ähnlich sah es auch vor einem Jahr aus, doch die weiße Pracht kam zu spät. Kurz vor Weihnachten war der Weltcup wegen eines Wärmeeinbruchs und akuten Schneemangels abgesagt worden, was einer mittelschweren Katastrophe gleichkam. Die Wettkämpfe sind eine Art Lebensversicherung für die gesamte Region, 20 bis 25 Millionen Euro Umsatz bringt die Woche, von der kostenlosen Werbung an den TV-Bildschirmen mal ganz abgesehen.

Der Ausfall war ein Desaster – nicht nur finanziell. Der Ruf leidet, und es wächst die Befürchtung, dass es sich wiederholen könnte. Wie groß der Imageschaden ist, zeigte sich im September, als Oberhof mit der WM-Bewerbung für 2020 kläglich scheiterte, nur fünf der 54 Stimmen erhielt. Und es droht weiteres Ungemach. Lediglich bis 2018 läuft der Vertrag mit dem Weltverband IBU, danach werden die Weltcup-Standorte neu vergeben. „Noch eine Absage hätten wir uns auf keinen Fall leisten können, dann wäre das Vertrauen zerstört gewesen“, räumt Peter Heimrich ein, der Landrat und Präsident des örtlichen Wintersportfördervereins.

Diesmal wurde nichts dem meteorologischen Zufall überlassen, sondern rechtzeitig Vorsorge getroffen. In einem Ende 2015 gebauten Depot lagerten 10 000 Kubikmeter Schnee, davon schmilzt über den Sommer unter Styropor und Folie maximal die Hälfte weg. „Davon zehren wir jetzt. Sonst könnten wir wieder keinen Weltcup machen“, bekannte kürzlich der Chef des Biathlon-Stadions, Detlef Kotlinsky, im Deutschlandfunk. Zudem produzierte die Ganzjahres-Skihalle in direkter Nachbarschaft Kunstschnee. Und Ende November, Anfang Dezember konnten aufgrund der Minusgrade die Schneekanonen angeworfen werden. Das Wasser hierfür kommt aus einem neu angelegten, künstlichen Teich.

Viel Aufwand für ein viertägiges Sportspektakel. Manche, vor allem Umweltschützer, sprechen von einem Irrsinn. Doch ohne die Investitionen in die Infrastruktur gäbe es keinen Weltcup mehr. Die IBU hatte den Oberhofer Organisatoren in den vergangenen Jahren mehrfach mit dem Entzug gedroht. Verlegenheitslösungen mit Laster-Kolonnen, die Schnee aus der Schalke-Arena oder Eis aus einem Fischlager in Bremerhaven quer durch Deutschland karrten, sollten sich nicht wiederholen.

„Ich habe Oberhof schon lange nicht mehr so gesehen“, lobte der IBU-Renndirektor Borut Nunar die Vorbereitungen. „Die Investitionen in das Kunstschnee-System haben sich ganz offensichtlich ausgezahlt.“ Die Ausgaben rechtfertigt auch Oberhofs Bürgermeister Thomas Schulz. „An diesen enormen Aufwendungen hängt ganz, ganz viel. Fällt der Weltcup aus, verliert der Stützpunkt an Bedeutung, dem Nachwuchs fehlen dann die Vorbilder, es gibt weniger Talente.“ Was Schulz damit sagen will: Es ist eine Investition in die Zukunft und in die Identität eines Ortes, der von seinen Olympiasiegern und Weltmeistern lebt, insbesondere aber von den Touristen, die sich davon angezogen fühlen. 100 000 bis 200 000 Euro aus den Einnahmen des Weltcups fließen außerdem jährlich in die Nachwuchsarbeit der Wintersportvereine. Für die ist das ebenfalls eine Art Lebensversicherung.

Die Zuschauer wollte man nach der Absage vor einem Jahr nicht noch weiter verärgern. Die Veranstalter hätten sich auf höhere Gewalt berufen können, erstatteten jedoch aus Kulanz die Ticketkosten. Rund 95 Prozent der Käufer von 51 000 Karten stellten einen entsprechenden Antrag. Mit ähnlich vielen Besuchern rechnet man nun auch. Es gab schon andere, bessere Zeiten, lediglich die Verfolgungsrennen am Samstag sind diesmal ausverkauft. Auch das könnte die Folge der Verunsicherung unter den Fans sein.

Dabei ist das Oberhofer Schneedilemma kein Thüringer Einzelfall. Die globale Erwärmung macht es weltweit immer schwieriger, Skiwettkämpfe unterhalb von 1 500 Metern auszutragen. Hinzu kommt der ungünstige Termin. Kurz vor dem Jahreswechsel klettert das Thermometer regelmäßig und zuverlässig. Die Oberhofer Organisatoren möchten das frühe Januardatum gerne gegen eine spätere Woche tauschen. Doch die Bereitschaft ist gering, in Ruhpolding, Antholz oder Hochfilzen sieht es zu dieser Zeit ähnlich schlecht aus mit dem Schnee.

Man wird sich also gewöhnen müssen an Depots, Kanonen und Teiche, an einen Aufwand an der Grenze des Vertretbaren.

TV-Tipp: ZDF und Eurosport übertragen den Sprint der Männer am Donnerstag ab 14.15 Uhr.

zur Startseite