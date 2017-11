Kommentar Ohne Kompromisse geht es nicht Eine neue Schule, neue und erweiterte Kindergärten, eine neue Turnhalle – es tut sich etwas in der Gemeinde Ostrau. Trotzdem scheinen die Bürger unzufrieden zu sein. Ein Kommentar von Maria Fricke.

Kleinstadt, City, Dorf – wohnen durfte ich bisher überall. Aufgewachsen in der Kleinstadt. Der nächste Supermarkt nur fünf Minuten entfernt, die Grundschule zu Fuß zu erreichen. Zum Gymnasiums ging’s dann nur mit dem Bus. Fast eine Stunde Fahrzeit mit der Dorflinie. Na und? Es ging auch. Früh wurde geschlafen, nachmittags gequatscht.

Zum Studium ging es in die Großstadt. Von A nach B kommen? Mit der Straßenbahn kein Problem. Nachts im Kneipenviertel noch einen Cocktail schlürfen? Herrlich. Supermärkte, Geschäfte, Gaststätten ohne Ende. Kinos, Clubs, Theater. Was will man mehr? Und trotzdem bin ich auf dem Land gelandet.

Wird haben keinen Bäcker mehr im Ort. Es gibt keine Läden, keine Clubs und keinen Supermarkt. Zum nächsten Arzt, zum Restaurant, zur Kita – ja, ich muss immer ins Auto steigen. Oder kann mich aufs Rad setzen. Bewegung ist gesund. Und zur größten Not fährt auch der Bus. Natürlich ist es umständlich und man ist an Zeiten gebunden. Aber am Ende ist es doch nur eine Frage der Gewöhnung.

Auf dem Land finden wir noch Kita-Plätze. Unsere Kinder haben Platz zum Toben. Die Natur beginnt vor der Haustür. Der Garten ist nur ein paar Schritte entfernt. Dort wächst das beste Bioobst und -gemüse. Die Luft ist frei von Abgasen. Kein Auto- und kein Straßenbahnlärm. Keine Ampel. Kein Stau. Keine Hektik. Sicher, bei uns ist schnell der Strom mal weg, wenn's stürmt. Und auch das Internet macht dann schlapp. Was soll’s? Abendbrot bei Kerzenschein und mal ein Tag offline. Früher ging es auch. Für mich ist das Leben auf dem Land eine Lust. Wer sich entschieden hat, auf dem Land zu leben, der tut dies bewusst und nimmt Kompromisse in Kauf.

