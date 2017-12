Ohne ihn geht Weihnachten gar nichts Vom langen Weg des Baumes in die Wohnzimmer oder weshalb Hans-Jörg Winkler im Sommer durch den Wald stapft.

Gleich nun, ob mit Kugeln, Strohsternen, Lametta oder Porzellanfiguren geschmückt: der Weihnachtsbaum gehört seit Jahrhunderten zum Fest dazu.

Großenhain. Er ist eine Institution. Eine wundervolle Mischung aus wohlriechender Kindheitserinnerung, immerwährender Hoffnung und unerschütterlicher Beständigkeit. Gleich nun, ob in traditionellem Rot, elegantem Gold oder modischem Beige geschmückt. Ausstaffiert mit natürlichen Kerzen beziehungsweise elektrischen Leuchten, behangen mit opulentem Lametta oder zarten Strohsternen. Spätestens am Heiligabend macht er selbst aus den Hartgesottensten nur noch Menschen, die ihn putzen und seinen beruhigenden Anblick genießen wollen: der Weihnachtsbaum. Seit Jahrhunderten der unerschütterliche Garant in wechselvollen Zeiten. Dass er unter allen sich verändernden Vorzeichen stets irgendwie schön, sowieso einzigartig oder wenigstens auf seine Weise besonders sein soll, weiß Hans-Jörg Winkler nur allzu gut. Der Inhaber der gleichnamigen Baumschule in Priestewitz kennt die Ansprüche seiner Kunden und hat eine genaue Vorstellung davon, welche Staude ehrenvoll im festlichen Wohnzimmer landen darf.

Nichts dem Zufall überlassen

Bevor das Nordmanntanne, Kiefer oder Fichte aber tatsächlich tun, dauert es jedoch. Obgleich Hans-Jörg Winkler in seinem Grundstück selbst einige der begehrten Weihnachtsbäume angepflanzt hat, können sie längst nicht die große Nachfrage befriedigen. Denn was der Hauptverband der deutschen Holzindustrie freudig verkündete – bereits 2016 hätten 29,5 Millionen Bäume ihr grünes Domizil zugunsten von Wohnungen, Häusern oder Balkonen verlassen – ist auch im Großenhainer Land nicht anders. Tendenz steigend. Frau, Mann und Familie schwören noch immer auf den traditionellen Weihnachtsbaum.

Damit dieser auch den geforderten Qualitätsansprüchen von Frische, ausgeglichenem Wuchs und Langlebigkeit genügen, überlässt Hans-Jörg Winkler nichts dem Zufall. Schon im Sommer fährt der Gärtnermeister nach Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und sucht sich die besten Exemplare aus. Denn dort, inmitten der Wälder, fern von Straßen und öffentlichen Wegen, befindet sie sich. Jene geheimnisvolle Welt der Weihnachtsbäume. Kinderstube, Jugendzeit und erster Sturm auf dem Weg zum strahlenden Prachtkerl, der als solcher irgendwann am Heiligabend die Herzen erfreuen wird.

Viel Geduld ist gefragt

Der Aufwand für die Mitarbeiter auf den Plantagen ist dabei keineswegs gering. Immerhin muss jeder der Zöglinge einzeln gepflegt werden. In den neun bis zehn Jahren Wachstum muss der Baum schließlich immer wieder in Form gebracht werden. Gut 80 Stunden Arbeitsaufwand für einen Hektar darf er auf diese Weise getrost pro Jahr für sich in Anspruch nehmen. Dass die majestätischen Nordmanntannen den soliden Kiefern auch hierzulande den Rang abgelaufen haben, kann auch Hans-Jörg Winkler bestätigen.

Die Heinzelmännchen auf den Plantagen haben sich professionell darauf eingestellt. Um ein besonders gutes Wuchsbild zu erzielen, holen sie das Saatgut vorzugsweise aus Georgien. Zur Ernte werden die Zapfen von Bäumen bis zu 60 Meter Höhe von Hand gepflückt. Danach stehen die Sämlinge zwei Jahre im sogenannten Saatbeet, bevor sie dann in den lauschigen Ort im Wald umsiedeln.

Ein Zeitpunkt, ab dem dann nur noch viel Geduld gefragt ist. Denn in den ersten Jahren, so Hans-Jörg Winkler, wachsen die Bäume langsam. Danach erst beginnen jene Arbeiten, die sie auf die Zielgerade in die Wohnzimmer von Großenhain, Ebersbach oder Schönfeld bringen: Um das Spitzenwachstum zu verlangsamen und damit die Abstände zwischen den Astreihen gleichmäßig zu halten, werde mit einer Spezialzange der Saftstrom gehemmt. Durch regelmäßiges Herauszwicken der äußersten Triebe wird der Wuchs der Seitentriebe reguliert, wodurch eine regelmäßige Rundung des Baumes erzielt werde. Nicht zu vergessen überdies der Schutz der Spitzen, vor Vögeln.

Neun bis zehn Weihnachten gehen auf diese Weise ins Land. Doch dann ist es endlich so weit. Dann werden die Tannen zu dem, wofür sie von der Aussaat an bestimmt waren. Mit einem großen Lkw macht sich Hans-Jörg Winkler in den ersten Dezembertagen wieder in die geheimnisvolle Welt der Weihnachtsbäume auf. Und kehrt mit gut 200 Auserwählten nach Priestewitz zurück.

Es ist die vorletzte Station auf einem langen Weg, der vor glänzenden Kinderaugen, sentimentalen Erinnerungen und

einem Hauch von Ewigkeit endet. Jedes Jahr aufs Neue.

