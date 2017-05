Ohne Hut kommt keiner rein Der Spindelfaschingsclub veranstaltet den ersten Hutball. Dafür nehmen Gäste auch weite Wege in Kauf.

Jens Jens Mannteufel , Beate Ulbrich und Kerstin Schubert kamen gut „behütet“ zum Hutball. © Dietmar Thomas

Frauen und Männer mit Hüten in allen Stilrichtungen bevölkern den Saal der „Schelle“ in Waldheim. Auf der Bühne werden auf einer Leinwand die Gesichter verschiedener Prominenter gezeigt. Dass alle einen Hut tragen, hat einen besonderen Grund: Der Spindelfaschingsclub hat zum Hutball eingeladen.

„Nach 20 Jahren Faschingssaison haben wir eine Oldienacht gemacht“, sagt Elke Reinhardt. Sie ist die Vorsitzende des Spindelfaschingsclubs. „In den letzten Jahren wurde daraus eine Mottoparty.“ In diesem Jahr haben sich die Mitglieder des Clubs für den Hutball entschieden. Bedingung ist, dass alle Gäste auf der Veranstaltung einen Hut tragen.

Daran hält sich Jens Mannteufel aus Mönklo in Schleswig-Hollstein nicht. Aber er hat eine Baskenmütze auf. „Die habe ich aus der Tiefe meines Kleiderderschranks geholt“, sagt er und lacht. Zum Hutball ist er die 500 Kilometer bis nach Waldheim gefahren. Seine Freundin Kerstin Schubert hat er mitgebracht. Sie wohnt nur 460 Kilometer von Waldheim entfernt in Haltenbek bei Pinneberg. Zum Ball trägt sie einen mit Pailletten verzierten schwarzen Hut mit Krempe. Auch zum Spindelfasching war das Paar schon hier. Mannteufel wohnte früher in Leipzig. Durch ein Mitglied des Faschingsclubs erfuhr er von dem Ball.

zur Startseite