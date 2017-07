Ohne Handwerk kein täglich Brot Alexander Kempf über einen wichtigen Berufsstand

Wer schon einmal längere Zeit im Ausland gelebt hat, der kriegt in der Ferne spätestens beim Gang zum Bäcker Heimweh. Denn woanders ist es keine Selbstverständlichkeit, dass man zwischen schwarzem und weißem Brot wählen kann. Und ehe der Rest der Welt erkennt, wie sexy Sauerteig ist, hat die Menschheit wahrscheinlich schon den Mars bevölkert. Brot ist Kulturgut. Und darum darf die Handwerkstradition auch nicht sterben.

Doch gerade die kleinen Traditionsbetriebe haben es nicht leicht. Denn die Menschen sind auch in Deutschland zuweilen geizig und bequem. In großen Supermarktketten etwa gibt es bis spät in die Nach noch aufgebackene Allerweltsbrötchen zum Herstellungspreis. Wie sollen kleine Bäckereien da bitte mithalten? Zumal es für sie immer schwieriger wird, Fachkräfte zu finden und den Nachwuchs für einen Beruf, der Berufung ist, zu motivieren.

Links zum Thema Bäcker in der Bredouille

Die Bäcker sind auf treue Kunden angewiesen, die Qualität zu schätzen wissen. In Niesky immerhin muss man davon offenbar niemanden überzeugen. Denn die Zahl der Backstuben ist hier seit Jahren konstant. Wo also hat das Handwerk eine Zukunft, wenn nicht hier?

zur Startseite